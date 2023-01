"Mi tolgono la pensione d’invalidità: è un errore"

di Marina Verdenelli

Invalido al 100% non si presenta ad una visita medica e ora l’Inps gli sospende la pensione. "Mi è arrivata una lettera – spiega Alberto Montenovi, 69 anni, ex operaio – dove mi è stato detto che procederanno a togliermi il compenso che prendo per una invalidità totale che mi è stata riconosciuta sei anni fa, dopo un intervento chirurgico alla trachea che mi è stata asportata a seguito di una malattia. Oggi non ho più le corde vocali e riesco a parlare solo premendo un bottoncino che ho al collo". Montenovi, originario di Ancona dove tutt’ora abita, dice di vivere una situazione paradossale perché la pensione gli verrà tolta per via di una raccomandata che lui non ha mai ricevuto e non ha mai ritirato.

"Il 22 di settembre scorso – ripercorre Montenovi – secondo l’Inps io mi sarei dovuto presentare ad una visita di controllo nei loro uffici. Visita che mi era stata fissata, sempre stando all’ente previdenziale, tramite una lettera raccomandata spedita al mio indirizzo. Io non ho mai ricevuto quella lettera e nessun avviso di giacenza nemmeno dalle poste. Infatti all’Inps è stato inviato l’avviso di non recapito il giorno 2 novembre scorso. Il 23 novembre ho ricevuto una raccomandata, questa mi è arrivata, dove l’Inps mi comunicava che non prenderò più la pensione di invalidità per aver saltato la visita medica. Sono appoggiato ad un sindacato, la Cgil, e nemmeno loro mi hanno saputo spiegare il motivo di un provvedimento del genere, senza darmi la possibilità di avere una altra visita prenotata se devo fare questo controllo. La mia invalidità è a vita, sono stato sottoposto ad una laringectomia, le corde vocali non mi ricresceranno, che controllo avrei mai dovuto fare? Mi chiedo è più facile revocare la pensione o mandare una nuova convocazione? Avendo poi superato i 67 anni non potrei fare nemmeno una nuova visita alla commissione medica per far di nuovo certificare loro l’invalidità permanente. Non so più come fare".

Il 69enne percepisce come indennizzo poco men di 300 euro, una somma che va ad aggiungersi alla pensione di lavoro e che gli consente così di avere una vita dignitosa pur con la sua disabilità. Fino ad oggi la pensione di invalidità gli è stata ancora erogata ma teme che, una volta che il provvedimento è entrato a regime (a 90 giorni dalla comunicazione ricevuta il 23 novembre) gli venga richiesto di ridare indietro il compenso. "La pensione di invalidità la percepisco dal 2017 – osserva Montenovi – e solo nel 2021 ho dovuto fare una visita di controllo. Nessuno mi ha mai spiegato che ogni anno dovevo fare controlli altrimenti mi sarei informato non vedendo arrivare le richieste di visite".