"Mia figlia in lacrime preoccupata per la sorellina"

Bimba in lacrime, all’Alba Serena di Torrette, perché preoccupata da un futuro senza cortile esterno e dalla sorellina più piccola che sarà impossibilitata dall’uscire all’aria aperta per giocare. La testimonianza che vi proponiamo è nelle parole che ci ha recapitato una mamma anconetana: "Ieri ho detto a mia figlia di sette anni, che ha frequentato proprio quella scuola materna, che nel giardino costruiranno un asilo nido – spiega in un messaggio inviato sulle chat scolastiche e inoltrato anche al Carlino –. Lei subito mi ha chiesto: ‘Ma i bambini, mia sorella (che frequenta a tutt’oggi l’Alba Serena, ndr), dove giocherà? E quando farà caldo? Come faranno che in quella scuola, quando arriva la bella stagione fa caldissimo, impossibile stare dentro?’. Io le ho spiegato che non usciranno. E con mia sorpresa, la bimba è scoppiata in un gran pianto, dicendo: ‘Ma chi ha deciso questa cosa? Come si fa a togliere a dei bambini un giardino per giocare? E chi costruisce, non lo sa che i bambini ne hanno bisogno? Che quando fa caldo è insopportabile ed impossibile restare dentro? Addirittura io che sono in una primaria ho un giardino dove usciamo e giochiamo. Loro sono ancora più piccoli e ne hanno bisogno. Mamma, ma chi costruisce, non ha pensato di farlo da un’altra parte?’".

La madre riferisce di una crisi di pianto della figlia, dispiaciuta per le sorti dei più piccoli e soprattutto della sorellina. "Naturalmente la consolo, la rassicuro, le dico che è una bambina molto intelligente e ragiona meglio di coloro che hanno attuato il progetto, ma soprattutto le spiego che le maestre e noi genitori non lo permetteremo – prosegue la mamma –. E lei mi guarda, dicendomi ‘non lo permettete’, con gli occhi lucidi e con la purezza, l’ingenuità che solo un bambino ancora ha". Specie per i genitori risulta impossibile rimanere indifferenti.