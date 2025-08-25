"Mia figlia perseguitata da un uomo: vive nell’incubo, ha crisi di panico"

Ancona, 25 agosto 2025 – Pedinata e infastidita alla fermata del bus da un uomo adulto. Nemmeno l’ammonimento del questore ha fermato un 60enne che da mesi ha preso di mira una ragazzina minorenne. La madre della giovane è preoccupata e ha scritto al Carlino perché con l’inizio della scuola la figlia tornerà a dover prendere l’autobus e teme che l’uomo possa farle del male.

"Questa persona si è insinuata nella vita di mia figlia senza un motivo – racconta la donna – il problema va avanti da mesi, lui l’ha anche seguita quasi fino a casa e mia figlia si è rifugiata dentro ad una gelateria per chiedere aiuto. Era il 3 aprile scorso. A maggio è arrivato l’ammonimento del questore ma l’uomo è stato buono solo cinque giorni poi è riapparso nei luoghi frequentati da mia figlia. La guarda, la fissa, la segue. Per l’estate abbiamo risolto facendola stare un po’ fuori Ancona, con i nonni ma ora che deve ricominciare la scuola, a settembre, siamo tutti preoccupati. Mia figlia da metà giugno non lo ha più visto perché l’abbiamo tenuta lontana ma continua a vivere nel terrore che possa ripresentarsi". Qualche giorno fa la ragazzina ha avuto un attacco di panico.

"Era sola a casa – prosegue la madre – fuori c’era vento e le finestre sbattevano. Lei credeva che qualcuno fosse entrato in casa e che fosse proprio l’uomo della fermata del bus. E’ andata in crisi, in casa quella persona ovviamente non c’era però lei ha avuto tanta paura. Non sappiamo che fare, vorremmo che fosse fatto qualcosa di più per evitare che lo incontri di nuovo". Polizia e carabinieri hanno già identificato l’adulto, si tratta di uno straniero, contro il quale è stata mossa una denuncia per stalking. Prima dell’inseguimento fatto ad aprile il 60enne avrebbe avvicinato la ragazzina alla fermata del bus, vicino scuola, non molto lontano a piazza Cavour. Inizialmente si sarebbe limitato a fissarla. "A casa mia figlia mi ha raccontato di un adulto che era solito guardarla – dice la madre – all’inizio sembrava una cosa finita lì e io le avevo detto di stare attenta poi le cose sono peggiorate. Lui ha iniziato a seguirla e a parlarle in strano modo. Il 3 aprile, era pomeriggio, lei tornava a casa dopo la scuola, il 60enne è salito nel suo stesso autobus e si è seduto vicino a lei iniziando a parlarle, a chiederle cose personali, dove abitasse, chi era la sua famiglia e poi le raccontava cose di lui private, senza motivo. Mia figlia si è infastidita ed è scesa dal bus e quell’uomo l’ha seguita. E’ stata brava a rifugiarsi dentro ad una gelateria. Aveva infatti il cellulare scarico e non poteva chiamarci. Una volta dentro il negozio una commessa l’ha aiutata a chiamarmi e io ho mandato subito il fratello a prenderla. Intanto quell’uomo ha comprato un gelato e quando l’ha vista uscire ha pagato cercando di raggiungerla. Nel frattempo era arrivato mio figlio, il fratello, che ha affrontato quella persona chiedendo spiegazioni. L’uomo però si è giustificato dicendo che non voleva farle nulla, che lui è una persona buona e se ne è andato. Ci siamo rivolti ai carabinieri e poi alla questura per l’ammonimento ma non è stata presa alcuna misura concreta per proteggerla. Le uniche raccomandazioni ricevute dalle istituzioni sono state di non uscire da sola, di portarsi lo spray al peperoncino e di evitare fermate dell’autobus isolate o con negozi chiusi".