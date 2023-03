"Mia figlia vive con me": ma non è vero Deve restituire il ‘reddito’ percepito

Per avere un gruzzolo più importante di reddito di cittadinanza aveva dichiarato che la figlia viveva con lui nella città della carta mentre in realtà viveva fuori regione: scoperto e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un quarantenne nato in Campania e residente a Fabriano il quale ora dovrà rispondere di truffa ai danni dello Stato oltre a restituire quanto illegittimamente percepito, una somma che supererebbe i 3mila euro. Il quarantenne campano, ma da diverso tempo residente a Fabriano, è stato fermato, nei giorni scorsi, dai carabinieri nel corso di un normale controllo su strada dalla pattuglia e dagli accertamenti effettuati. Considerate le risposte fornite evasive dal quarantenne i militari della compagnia fabrianese hanno disposto un incrocio delle informazioni presenti in banca dati.

E’ a quel punto che è emerso che il quarantenne aveva falsamente attestato che la figlia risiedeva con lui nella città della carta per recepire una quota maggiore di reddito di cittadinanza. La figlia, in realtà era residente in un’altra regione.

L’uomo, avrebbe percepito un contributo maggiore della quota mensile di reddito di cittadinanza negli ultimi tre anni. È stato denunciato dai militari per truffa ai danni dello Stato. Ma non è finita qui perché spetteranno alle autorità competenti tutti i rilievi di natura amministrativa per richiedere indietro all’uomo la quota di reddito di cittadinanza illecitamente ricevuta nel periodo dei tre anni.

sa. fe.