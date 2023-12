Mia madre, Virna Lisi: "Un’etichetta di borghese perchè non si schierò mai"

"Mia madre Virna teneva in modo particolare alle sue radici marchigiane pur essendo ormai romana di adozione". Così il figlio Corrado Pesci sulla grande attrice nata ad Ancona ma cresciuta fino all’età dell’adolescenza a Jesi. E proprio Jesi le ha voluto dedicare la prima grande mostra accompagnata da un volume ricco di racconti e documenti anche inediti, curato come la mostra da Bruno Di Marino, storico dei media e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, nove anni dopo la sua scomparsa. Ieri a palazzo Bisaccioni il taglio del nastro di "Diva e Antidiva" mostra (che rimarrà aperta fino al 5 maggio) ideata dal segretario generale della fondazione Carisj Mauro Tarantino. "Virna – racconta il figlio nella pubblicazione - era una donna riservata: all’indomani della sua morte quando il sindaco di Roma mi chiese di allestire la camera ardente in Campidoglio, rifiutai perché sapevo che non l’avrebbe apprezzato. Ma, per quanto riservata, era una donna alla mano, che andava a fare la spesa nel mercato del quartiere, intratteneva volentieri un rapporto con il suo pubblico; firmava autografi, chiacchierava con la gente". "Ci sono parecchi stereotipi su mia madre da sfatare – aggiunge il figlio Corrado Pesci nato dall’amore di Virna con il marito Franco, un amore durato per 53 anni -. Per esempio che era una donna algida: era solo un’istintiva. Se gli stavi simpatico entravi in sintonia e l’avevi amica per la vita, altrimenti manteneva le distanze. L’hanno etichettata come una signora borghese, semplicemente perché non frequentava l’ambiente dello spettacolo, oppure perché non si era mai schierata politicamente. Non so se sia stata penalizzata per questo suo atteggiamento, ma è pur vero che era inseguita dai registi ed è stata lei a rifiutare decine di proposte importanti per film come Barbarella, Love Story e un episodio della serieJames Bond..., magari anteponendo la famiglia al cinema senza avere rimpianti". "Virna Lisi. Diva e Antidiva" si articola in ordine cronologico e tematico: dagli esordi negli anni ’50 alla parentesi internazionale negli Stati Uniti e in Francia), dalla pubblicità - il famoso dentifricio Chlorodont che la rese nota al grande pubblico: "con quella bocca può dire qualsiasi cosa" -, passando per fertile stagione degli anni ’60 fino al periodo della sua maturità artistica. Il percorso espositivo - scandito da pannelli esplicativi che illustrano i momenti salienti della sua vita e della sua attività professionale - è composto da ritratti fotografici – di autori come Douglas Kirkland e Angelo Frontoni - ritratti pittorici, fotografie di scena e di set, manifesti e fotogrammi di film, nonché oggetti di vario tipo appartenuti all’attrice e foto di famiglia, materiali questi ultimi che provengono dall’archivio Pesci. Alcuni spezzoni dei suoi film e dei lavori televisivi più importanti sono proposti in loop su schermi nelle varie sale, costituendo così una sorta di flusso visivo, che culmina in un’installazione audiovisiva immersiva realizzata dal videoartista e regista teatrale Fabio Massimo Iaquone dal titolo Geometrie dell’incanto. Orari di apertura: lunedì–domenica 9:30-13:0015:30-19:30. Info: 0731207523

Sara Ferreri