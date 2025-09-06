Micam al via: caccia agli affari: "Collezioni ok, ma pochi ordini"

di Vittorio BellagambaANCONAIn un quadro congiunturale ancora a tinte fosche si apre domani nei padiglioni di FieraMilano a Rho la centesima edizione del Micam. La più importante fiera delle calzature al mondo farà registrare la partecipazione di un centinaio di aziende provenienti nella maggior parte dei casi dal distretto marchigiano e anche dal polo produttivo dell’Emilia Romagna concentrato soprattutto nella zona di Bologna e di San Mauro Pascoli. "Le Marche – ha detto Valentino Fenni presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo e vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici – si confermano regione leader, con 90 aziende presenti al Micam, più del doppio parlando di marchi, e Fermo è la prima provincia con cinquanta imprese. Montegranaro è il comune più rappresentato come calzaturifici, mentre è tornata a crescere la presenza alla fiera del distretto di Civitanova, e positive sono anche le conferme di aziende dell’area di Porto e Sant’Elpidio a Mare, così come il polo della vallata, tra Monte San Pietrangeli e Falerone".Le situazioni di mercato, caratterizzate anche dall’incertezza legata all’applicazione dei dazi Usa preoccupa gli imprenditori. "Le aziende arrivano al Micam – ha detto Fenni – con bellissime collezioni per la primavera estate del prossimo anno ma purtroppo con pochi ordini. Se da un lato questo rende la fiera milanese ancora più importante e interessante nel contempo le prime occasioni di confronto con i buyer internazionali, avvenute principalmente nelle fiere in Germania che si sono svolte di recente, hanno mostrato purtroppo un mercato ancora in fase riflessiva. Tra saldi e meteo instabile, molti negozianti hanno preferito prima chiudere per il periodo estivo e valutare il magazzino per poi decidere come e quando fare gli ordini. Per questo al Micam ci aspettiamo i primi veri ordini". L’incertezza dei mercati non agevola la gestione delle aziende e un segnale in tal senso viene dall’analisi della richiesta della cassa integrazione guadagni. Secondo il report diffuso da Assopellettieri in occasione di Mipel, altra fiera che si svolgerà in concomitanza con il Micam, le ore di cassa integrazione richieste dalle aziende marchigiane nel primo semestre del 2025 sono state pari a 3.126.820 ore contro le 2.463.413 ore dello stesso periodo dello scorso anno. L’incremento in termini percentuali è stato quindi pari a +26,9%. In Emilia Romagna le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) richieste dai calzaturifici sono state complessivamente 1.098.620 contro le 830.412 ore con un incremento quindi pari a +32,3%. I calzaturifici delle Marche e dell’Emilia Romagna sotto l’aspetto occupazionale non riescono ancora a tornare ai livelli produttivi precedente il Covid. Il ricorso alla cassa integrazione tra quanto registrato nel 2025 e il 2019 è stato nelle Marche pari a +162,4% mentre in Emilia Romagna +325,5%.