Michela Glorio: "Per batterci ci sono voluti due candidati"

La candidata del centrosinistra, Michela Glorio, è rimasta nella sua sede elettorale di piazza Marconi, ieri pomeriggio, per seguire lo spoglio. "Per davvero poco non ci siamo riusciti – ha detto, quando ormai i numeri parlavano chiaro –. Osimo ha scelto Francesco Pirani, al quale faccio i miei più sentiti auguri e le congratulazioni. Ci sono voluti due candidati a sindaco per sconfiggerci, quindi credo che il risultato sia stato davvero importante e ottimo. Abbiamo guadagnato tanti voti rispetto al primo turno, quasi settecento in più, e quindi ringrazio tutto l’elettorato. In Consiglio comunale arriviamo come forza importante a livello numerico. E certamente svolgeremo il nostro ruolo, quello per il quale i cittadini ci hanno eletto". "Auspico che da parte di Pirani ci sia un atteggiamento costruttivo verso le opposizioni – ha aggiunto –, che possano essere accolte anche le istanze di tutta quella parte della città che ha deciso, appunto, di sostenermi e di sostenere tutta la coalizione. Non ho niente da recriminare in questa campagna elettorale, perché abbiamo fatto un ottimo risultato. Eravamo due contro uno, ci sono voluti due uomini per sconfiggere una donna. Sicuramente chi governa commette degli sbagli e ciò avrà avuto un peso. Adesso staremo a vedere quello che faranno gli altri". Accanto a lei anche il sindaco uscente, Simone Pugnaloni. La segretaria del Pd Marche, Chantal Bomprezzi, ha commentato il risultato. "A Osimo c’è stato un ottimo lavoro da parte della coalizione, già nelle ultime due elezioni il risultato è arrivato sul filo di lana – ha detto Bomprezzi –. L’alleanza totale della destra, facendo sponda sulla Regione, le ha permesso di sorpassarci al fotofinish. Queste elezioni ci dimostrano che vinciamo dove andiamo uniti. Vinciamo dove il buon governo e l’unità ci permettono di essere competitivi. Per questo, dobbiamo insistere su alleanze ampie, costruendo un grande centrosinistra che arrivi fino alle forze più moderate. Le elezioni europee e le amministrative ci indicano che ci sono tutte le condizioni per un’alternativa credibile, e i numeri del Pd lo confermano nel Paese e ancora più nelle Marche. In questo senso, la festa dell’unità regionale sarà un appuntamento chiave per chiamare a raccolta la nostra comunità e rafforzare le nostre alleanze". Silvia Santini