"Michelangelo, l’esterno della palestra è una discarica"

Rifiuti ingombranti, degrado e abbandono alla scuola media Michelangelo al Q2. A segnalarlo all’attenzione del giornale è stato un nostro lettore, particolarmente attento alle nostre inchieste legate, tra gli altri, al tema del degrado cittadino: "Invio a voi, sempre attenti a questi argomenti, le foto allegate che si riferiscono al profondo degrado in cui versa l’esterno della palestra della scuola media Michelangelo di via Lanzi ad Ancona. Immagini che sono fonte di pericolo e mancata igiene per gli alunni che la frequentano" ci ha scritto il nostro fedele abbonato e affezionato lettore.

Le foto in questione raccontano di come i funzionari addetti all’istituto scolastico abbiano pensato bene di lasciare in quelle condizioni una parte del plesso. Siamo nell’area della palestra della scuola a due passi da piazza Salvo D’Acquisto, dove si trova una specie di piccolo terreno erboso collegato alla strada che collega la palestra, dove è stato lasciato di tutto. C’è, tuttavia, un particolare che ci colpisce più di altri, ossia la presenza, in mezzo ad altro materiale da smaltire (sacchi, guaine, tavolini, mobili, lastroni ferrosi ecc.) di una ruota di una bicicletta.

Lì vicino, sempre a terra, c’è un mobile bianco andato in pezzi dove le erbacce sono cresciute al suo fianco. A ridosso della parete della scuola, infine, sono stati accatastati due banchi di scuola, un mobile, una seggiola rotta, una sorta di cestino circolare sembra e altro materiale di varia natura non riconoscibile.