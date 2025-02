Michele Pecora : "Sanremo, che emozioni. Anche quando fui escluso. Oggi voto Brunori Sas"

Michele Pecora, che ricordo ha del ‘suo’ Festival di Sanremo? "E’ stato un momento esaltante. Ho vissuto l’atmosfera euforica, da grande evento, che si respira nei giorni del festival, ma anche in quelli precedenti, quando si fanno le prove. L’emozione è stata tanta, e anche la tensione. L’esposizione mediatica è enorme. Tra l’altro quell’edizione, condotta da Pippo Baudo, fu una delle più seguite".

La sua canzone, interpretata da Lighea, non vinse. Certo che se avesse partecipato con ‘Era lei’ nel 1979... "In quegli anni il festival era in crisi totale. Mi pare che un anno addirittura non sia stato fatto. Non c’era certo la corsa per parteciparvi. Invece nel 1984 mi candidai con ‘Me ne andrò’, una bellissima canzone".

Come andò? "Sanremo è la cosa meno sicura che esiste per un cantante. Solo quando sei sul palco hai la certezza di essere stato scelto. Io in realtà fui preso, ma poco prima di festeggiare mi dissero che non avrei partecipato. E’ stato un momento difficile, che poi ho superato".

Ha mai saputo cosa accadde? "Probabilmente fui sacrificato per fare posto a un collega. In compenso la canzone partecipò al Festivalbar".

E’ vero che le case discografiche hanno molto peso nella scelta degli artisti? "Ci sono degli equilibri da rispettare. E’ normale che si punti su qualcuno invece che su un altro. Cose assolutamente lecite. Nella decisione pesa molto la popolarità dell’artista. D’altronde i 29 partecipanti di quest’anno sono stati scelti tra 250 proposte. Fra gli esclusi ci sono nomi importanti".

E lei fu escluso dopo il 1984? "In realtà, pur avendo venduto milioni di dischi, dopo quell’anno non mi sono più ricandidato. Solo una volta ho provato a far sentire una mia canzone, ‘I poeti’, al direttore artistico di allora Claudio Baglioni, che tra l’altro conoscevo. Ma non ci riuscii, anche perché a un certo punto i direttori artistici del festival si blindano, perché tutti li cercano. Va detto che Sanremo è una cosa da fare con la massima consapevolezza".

Parliamo del festival in corso. Chi le è piaciuto di più? "Brunori Sas su tutti. Lui esprime la vecchia scuola cantautorale, alla De Gregori, con un linguaggio attuale. Ha un bel modo di cantare. Mi ha colpito anche il giovane Lucio Corsi. Poi mi è piaciuto Willie Peyote. Trasmette energia. Brave Noemi e Francesca Michielin. Il pezzo di Giorgia è bello. E credo che quello dei Coma Cose avrà un ottimo riscontro".

Che ne pensa di chi non ha mai voluto andarci? "Massimo rispetto per una scelta lecita. La musica d’autore non ha per forza bisogno di grandi eventi. De André diceva che ci sarebbe andato se gli avessero fatto cantare ‘La ballata degli impiccati’...".

E il Michele Pecora del 2025 che fa? "Sto ultimando il mio nuovo album di inediti, che a metà marzo sarà anticipato da un singolo. E’ il disco della maturità. Parlo del mio lavoro, del mondo della musica, ma in modo leggero. Sono stato fortunato. Ho fatto il lavoro che volevo. Ed è bello vedere e sentire l’affetto e la stima dei colleghi nei miei confronti".