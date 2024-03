Scoperta rivoluzionaria, microplastiche nelle arterie: "Infarto, rischio doppio"

Ancona, 8 marzo 2024 – Inrca e Università Politecnica delle Marche al top della ricerca scientifica che rivoluziona le applicazioni sanitarie. Per la prima volta sono state identificate microplastiche nelle placche delle arterie umane. Un fattore in grado di raddoppiare il rischio di infarto e ictus. Lo studio è stato pubblicato ieri sulla prestigiosa rivista ‘The New England Journal of Medicine’. Un progetto scientifico coordinato dal prof Giuseppe Paolisso dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (un altro legame con la dorica).

Numerosi gli enti di ricerca italiani ed esteri che hanno collaborato, tra cui Harvard Medical School di Boston, dell’Ircss Multimedica Milano, le Università Politecnica delle Marche (UnivPM), Sapienza e Salerno, e l’Ircss Inrca di Ancona. Messa in evidenza per la prima volta la presenza di micro e nanoplastiche nelle placche aterosclerotiche umane, evidenziando la pericolosità di tali inquinanti per la salute dell’uomo.

Lo studio è stato condotto su 257 pazienti con oltre 65 anni sottoposti a endoarterectomia per stenosi carotidea asintomatica. Durante tale procedura sono state rimosse le placche aterosclerotiche che sono state successivamente analizzate con metodi chimici per la quantificazione e al microscopio elettronico con una tecnica innovativa basata sulla spettrometria a raggi X per la localizzazione. Laura Graciotti e Gianluca Fulgenzi, ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche, hanno per la prima volta identificato in maniera univoca la presenza di micro e nanoplastiche localizzandole all’interno delle placche aterosclerotiche: "Uno degli obiettivi delle Università è la ricerca, fortemente collegata alla didattica e alla Terza Missione – afferma il Magnifico Rettore della Politecnica delle Marche, il prof Gian Luca Gregori –. Il suo ruolo è determinante per il territorio e per la comunità, generando un impatto dal punto di vista sociale, economico e per la salute e il benessere delle persone. Lo studio, inoltre, mostra l’importanza della collaborazione e del lavoro, proficuo e sinergico, di ricercatrici e ricercatori di atenei e di enti di ricerca".

Lo studio italiano è accompagnato da un editoriale della rivista che definisce la scoperta "rivoluzionaria" perché fornisce per la prima volta la prova che le microplastiche e le nanoplastiche ingerite o inalate sono associate a esiti di malattie cardiovascolari nell’uomo, indicando che le materie plastiche hanno costi sempre più elevati, ormai visibili, per la salute umana e l’ambiente. Le micro e nanoplastiche, onnipresenti, attaccano anche il cuore con effetti dannosi fino ad oggi sconosciuti e mai riscontrati prima.