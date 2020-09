Donazione del midollo osseo, tra falsi miti sulla pericolosità e il fermo provocato dall’emergenza pandemica. La rete regionale cerca di tornare ai livelli pre-Covid e lancia la campagna ‘Match In Now – Trovalo ora’,la settimana per la donazione del midollo osseo e cellule staminali. Rispetto alle edizioni del passato, organizzate ad Ancona e nelle Marche nelle piazze, l’emergenza sanitaria costringerà quest’anno...

Donazione del midollo osseo, tra falsi miti sulla pericolosità e il fermo provocato dall’emergenza pandemica. La rete regionale cerca di tornare ai livelli pre-Covid e lancia la campagna ‘Match In Now – Trovalo ora’,la settimana per la donazione del midollo osseo e cellule staminali. Rispetto alle edizioni del passato, organizzate ad Ancona e nelle Marche nelle piazze, l’emergenza sanitaria costringerà quest’anno gli organizzatori ad un ‘Open day’ in tutti i principali centri del territorio, senza il contatto diretto con la gente. L’appuntamento informativo con la campagna Match In Now è fissata tra il 19 e il 26 settembre prossimi. La donazione di cellule staminali emopoietiche è spesso l’unica speranza per le persone affette da malattie oncoematologiche (leucemie, mielomi, linfomi ecc.) e congenite del sistema immunitario. La ricerca di un donatore compatibile nel Registro avviene dopo che le terapie con chemio e radioterapia si sono rivelate inefficaci e non esistono donatori familiari compatibili. La probabilità di trovare nel mondo un donatore compatibile è purtroppo molto bassa a causa della grande variabilità genetica che l’essere umano possiede. Quindi più giovani tra 18 e 35 anni si inseriscono nella banca dati IBMDR, più le probabilità di trovare il donatore ideale aumentano: "Dal 1989 ad oggi sono state 87 le persone nelle Marche che hanno donato il midollo osseo – afferma la responsabile del registro regionale dell’ospedale di Torrette, la dottoressa Alessandra Zoli – Dobbiamo alimentare la platea di potenziali donatori perché la chiamata legata alla compatibilità può arrivare in ogni momento, ma può anche non arrivare. La fase Covid ha messo in ginocchio le donazioni".

Il prelievo di midollo può essere effettuato con due modalità: "Fino al 2005 si interveniva solo col prelievo dalla schiena, adesso c’è l‘alternativa come un normale prelievo di sangue – spiega il presidente regionale dell’Admo, Elvezio Picchi – Bisogna sfatare le fake news sulla pericolosità della pratica, non ci sono rischi e conseguenze collaterali, ma solo l’opportunità di salvare una vita".