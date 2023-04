"Mie droga e pistola L’ho fatto perchè ero in un brutto momento"

Ha ammesso che la droga e la pistola erano sue, pentendosi della brutta piega che ha preso la sua vita e giustificandosi di averlo fatto per risollevarsi "da un brutto periodo fatto anche di problemi economici".

Così il presunto boss dello spaccio finito in manette sabato mattina, dopo una operazione della squadra mobile, si è difeso davanti alla gip Sonia Piermartini, durante la convalida dell’arresto che si è tenuta in tribunale. L’albanese, 43 anni, che lavora nel commercio delle auto, non ha fornito molti dettagli sull’utilizzo della pistola ma le ammissioni fatte sono state sufficienti a convalidare l’arresto con la conferma anche della misura in carcere. Due gli avvocati nominati per la sua difesa, Vando Scheggia ed Emanuele Senesi. Il 43enne era stato trovato con quasi mezzo chilo di hashish e tre etti di cocaina purissima (suddivisi in dosi), nascosti dentro un fanale e nel vano batteria di una vettura intestata ad un morto e parcheggiata in un cortile del condominio dove abita, a Falconara. In suo possesso era stata trovata anche una pistola calibro 9, completa di cartucce, con proiettili potenziati perché avevano l’ogiva (la parte superiore) a testa cava. Per la polizia l’uomo sarebbe un pezzo grosso dello spaccio della provincia dorica, quello in grado di rifornire una rete di spacciatori al minuto e in tutto il territorio, dalla costa al suo hinterland. L’arma, una pistola clandestina, con matricola abrasa, era nascosta sotto il sedile lato guida, nell’auto usata dall’albanese ed era completa di caricatore rifornito con 7 cartucce calibro 9 e altre 14 cartucce di scorta. In casa aveva 450 euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per droga, estorsione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, era stato portato in carcere con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e possesso di arma clandestina.

ma. ver.