Migliaia di atleti-studenti in corteo: "Abbiamo vinto questa sfida"

Quattromila sportivi universitari ad Ancona per i Campionati nazionali organizzati nel capoluogo dall’Univpm con la sua costola del Cus Ancona e in stretta collaborazione con il Comune di Ancona. Dopo la city-run della mattinata con partenza e arrivo da piazza Roma, ieri pomeriggio le cinquanta delegazioni provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento a piazza Cavour attorno alle 18 per dare il via, poco dopo, al corteo danzante e colorato che s’è snodato sfilando lungo corso Garibaldi, piazza della Repubblica e corso Stamira, per raggiungere infine piazza Pertini.

Per le vie della città magliette e tute di tutti i colori, cartelli dei Cus Ancona, Bergamo, Caserta, Padova, Catania, Viterbo, Reggio Calabria, Roma Tor Vergata, ma anche Camerino, Basilicata, Pavia, Genova e altri ancora – 48 Cus e due università, Chieti-Pescara e Messina –. Studenti universitari, ma anche accompagnatori, bambini compresi, che hanno sfilato per il centro tra gli sguardi di curiosità, i sorrisi e i saluti dei passanti. Un corteo danzante, tra studenti che fanno amicizia, che chiacchierano, che si fanno selfie e video, aperto dalla polizia di Stato e dalla polizia locale e chiuso dai carabinieri.

All’arrivo a piazza Pertini l’esibizione di urban dance ai piedi del palco: popping, house, afro dance hall e altro per far sentire a casa loro gli studenti partecipanti. Dopo le prime medaglie al Cus Ancona – l’oro nel taekwondo di Elisa Al Halwani e l’argento nella gimkana western special di Riccardo Braconi – alle 19.10 sulle note dell’inno di Mameli è cominciata la cerimonia di inaugurazione in una piazza Pertini gremita, sul palco il sindaco Daniele Silvetti, il magnifico rettore Gian Luca Gregori e altri, ma anche la testimonial dei Campionati, la fiorettista anconetana oggi tesserata per le Fiamme Gialle, Serena Rossini.

"Dichiaro ufficialmente aperti questi campionati e auguro a tutti le migliori soddisfazioni – ha detto il sindaco Silvetti –. Siamo contenti di questi quattromila atleti che partecipano ai Campionati in venti discipline e per cinquanta università: Ancona sta crescendo come città universitaria, negli eventi, negli strumenti e in quelli che sono gli eventi che riusciamo a costruire insieme all’Università Politecnica delle Marche. Abbiamo vinto la sfida".

g.p.