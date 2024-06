Migliaia di tifosi invadono il centro. Silvetti canta con loro: "Avanti uniti"

Una serata storica. Pur cercandolo, risulterà complesso reperire un aggettivo migliore per definire quanto vissuto ieri in centro. Per una piazza troppe volte bistrattata dall’avvento di mercanti e avventurieri dalle facili promesse. Per una città delusa, sì. Ferita, idem. Ma ancora in piedi. E che non ha mai perso, navigando nelle difficoltà, la sua identità. Per una comunità che resiste, sogna di rialzarsi. Nonostante tutto. "Ancona siamo noi". Tre parole, urlate a squarciagola. Parole di orgoglio, appartenenza e radici. E che, oggi più che mai, interpretano un sentimento condiviso. Ne hanno affrontate tante, le migliaia di persone presenti. E ne hanno affrontata un’altra insieme: una mobilitazione senza precedenti. Sostenitori, autorità, famiglie con bambini e persino i tesserati del vivaio, altro patrimonio da conservare. Il raduno intorno alle 19.30 in piazza Roma. Prima dieci, poi cento, poi ancora mille. Fino a 2mila, almeno. Viene srotolato uno striscione: "Solo per noi".

Alle 20 la partenza. Non prima, però, di una chiara contestazione a chi, per i tifosi, ha condotto l’Ancona ad un passo dal precipizio e dalla (certa) mancata iscrizione alla serie C: Tony Tiong, Mauro Canil (il più bersagliato dai cori, ndr) e Roberta Nocelli. Edulcorando il concetto: "Dovete andarvene subito". E via, a salire lungo Corso Garibaldi. Con più soste. Ma senza mai fermarsi dal cantare quella passione che, in 119 anni di storia, hanno esportato in Italia e fuori dai confini nazionali. Tramandandola di generazione in generazione. Dichiarando amore e fedeltà.

Intorno alle 21 l’arrivo a Palazzo del Popolo. Ad attendere la marea biancorossa il sindaco Daniele Silvetti che, in mattinata, oltre ad aver incontrato alcuni ultras, aveva avuto il faccia a faccia con Nocelli e Canil. Dopo altri iconici canti della Nord, "C’avemo i moscioli" il marchio di fabbrica, il megafono passa in mano al primo cittadino: "Questa sera, qui davanti, non c’è solo il tifo organizzato ma l’intera città. Che merita, anzi pretende rispetto. E questo non ci è stato dato neppure stamattina", in riferimento al vertice con i superstiti del club. "La situazione è critica, lo sapete. La Covisoc, lunedì, non ci darà buone notizie. Non è soltanto un fatto sportivo. Ma di identità, di immagine e di dignità. Ci hanno preso in giro per troppo tempo. Sempre stamattina ho ricevuto una vostra delegazione. Ringrazio Curva Nord per l’atteggiamento propositivo e i messaggi". Giù di applausi scroscianti. "La città, mai come ora, oltre la destra e la sinistra deve essere unita in questa battaglia. Lunedì sarà il nostro spartiacque per capire le possibilità. Di certo: no a fusioni o incorporazioni con altre società sportive. Faremo di tutto per salvare la matricola, per quanto sappiamo sarà difficile. E pretenderemo di parlare con chi è scomparso dalla circolazione e si è negato". Dopo un nuovo appello alle forze economiche di Ancona ("Non si potranno sottrarre per troppo tempo"), Silvetti annuncia alla folla: "Vi renderemo partecipi di ogni passaggio. Vi chiedo solo una cosa da cittadino, da sindaco e da tifoso. Ve lo chiedo col cuore in mano: stateci vicino". Uniti, per salvare il futuro dell’Us Ancona. "Noi siamo anconetani", gridano i tifosi. Canta anche il sindaco, vicino agli assessori. La Nord omaggia gli ultras scomparsi. Bandiere, vessilli, sciarpe sventolano in cielo. I fumogeni tingono il blu. Inizia la partita più complessa. Da giocare sotto la tempesta. Ma la "Gente di mare" non si scompone affatto dinanzi alle onde agitate dal vento di burrasca.