Miglior Enotecario d’Italia In lizza Luca Civerchia

JESI

Uno jesino in lizza per il premio di Miglior Enotecario d’Italia. È Luca Civerchia, sommellier professionista, docente e degustatore Ais e titolare del locale Rossointenso. Organizzato da Aepi in collaborazione con Vinarius e patrocinato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il concorso è stato ideato e realizzato al fine di rendere merito a un’importante figura nel campo della ristorazione, "che negli anni è evoluta nelle mansioni e nelle responsabilità acquisendo un ruolo sempre più importante all’interno del negozio e della sala e diventando un punto di riferimento assoluto per il cliente finale". Sono 6 i finalisti. "Partecipare a una competizione è sempre l’occasione per approfondire, mettersi in gioco e assorbire nuovi stimoli – afferma Luca Civerchia –. Questa è un’opportunità per ampliare il bagaglio di conoscenze che riporto poi quotidianamente dentro Rossointenso e che condivido con chi lo frequenta".