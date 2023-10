Miglior ospedale d’Italia. Torrette conquista l’oro. Eccelle in tutti i reparti. Leader nell’oncologia

L’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ex Ospedali Riuniti, tra le migliori strutture sanitarie d’Italia. È quanto emerge dal programma nazionale esiti 2023 dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), presentato ieri a Roma, sulla base di vari indicatori. E c’è anche l’Umberto I Lancisi di Ancona tra le quattro strutture con livello di qualità più alta a livello nazionale nell’area della chirurgia oncologica. Una griglia di valutazione che ha permesso di tracciare la mappa delle migliori strutture in Italia per area di intervento. Al primo posto come livello di qualità per l’area cardiovascolare c’è l’azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, mentre nell’area della chirurgia oncologica le strutture con livello di qualità più alta sono appunto il Lancisi di Ancona, l’ospedale di Mestre, l’azienda ospedale università di Padova e il Policlinico Universitario Gemelli (Roma). La Regione che presenta invece la proporzione più alta di strutture con livello di qualità molto alto per l’area gravidanza e parto è l’Emilia-Romagna (11 strutture su 17, pari al 65%). Nell’area della chirurgia oncologica, invece, il programma nazionale esiti 2023 ha analizzato tre indicatori ed è stato applicato un vincolo per struttura di almeno 135 interventi annui per il tumore maligno della mammella, di almeno 85 interventi per il tumore del polmone e di almeno 45 interventi per il tumore del colon. Risultano 116 strutture con tutti e tre gli indicatori e tra le quattro strutture con livello di qualità molto alta c’è appunto la struttura del capoluogo dorico. Sono invece 28 le strutture valutate con livello di qualità alta. E ci sono due ospedali italiani, tra pubblico e privato accreditato, che superano a pieni voti la valutazione per la qualità delle cure in tutti i settori esaminati dall’Agenas. Sono l’’Humanitas di Rozzano e l’azienda ospedaliera universitaria delle Marche ‘Riuniti’ di Ancona. "Con il Pne - spiega Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenas - abbiamo un sistema di valutazione della qualità delle cure dei singoli reparti, e potremmo addirittura arrivare ai singoli operatori. Il nostro obiettivo, però, è valutare le qualità delle cure in generale. Mettendo insieme i risultati dei singoli reparti, nelle strutture che si sono potute valutare sul numero su tutti gli indicatori disponibili, risaliamo anche all’attività generale degli ospedali. In questo contesto, i due ospedali dove abbiamo riscontrato qualità elevata in tutti i reparti sono l’Irccs Humanitas e l’ospedale pubblico di Ancona. Va sottolineato che ci sono ospedali che hanno magari massima eccellenza in alcune discipline e poi sono carenti in altre".

"Grande soddisfazione – commenta il dg di Ospedali Riuniti, Armando Gozzini– è merito degli operatori tutti. Una conferma che l’impegno porta a risultati anche quali-quantitativi. Esiti e volumi nel giusto equilibrio portano al risultato. Credo che ciò sia dovuto a una risposta qualitativa a cui non possiamo sottrarci per la mission di Azienda regionale di 2 livello e Hub di prestazioni super specialistiche che da tutta la regione pervengono a Torrette. Malgrado i 2 temi principali del personale e tecnologico ci creino sofferenza, una forza sanitaria così deve ricevere questo giusto premio di riconoscimento".