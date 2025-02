"Aver attraversato a nuoto lo stretto di Messina il 2 luglio scorso nelle mie condizioni per me era già una grandissima vittoria. A seguito di questa impresa però mi è arrivata la nomination come miglior performance paralimpica di nuoto in acque libere agli "World open water swimming awards". Oggi mi hanno comunicato di essere il sesto miglior nuotatore in acque libere paralimpico del mondo del 2024". Un altro grande traguardo raggiunto che è lui stesso a comunicare, Andrea Lanari, fidardense che 12 anni fa perse entrambe le mani e parte degli avambracci in un infortunio sul lavoro mentre lavorava a una pressa meccanica. Oggi è testimone Anmil. "E’ un risultato straordinario considerando le performance mostruose di coloro che mi hanno preceduto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo attraverso i loro voti e il loro sostegno, Nino Fazio e Paolo Zanoccoli per aver organizzato la mia traversata, soprattutto Nino che ha proposto la mia candidatura, i miei figli che lo scorso anno, nonostante il dolore per la scomparsa di mio padre, mi hanno sostenuto e creduto in me tanto da accompagnarmi entrambi verso questo importante traguardo".