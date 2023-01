"Migranti, accoglienza non grazie al sindaco"

Migranti, il capogruppo del Pd Dario Romano attacca la maggioranza: "Senigallia città dell’accoglienza, ma non grazie a Olivetti e alla politica ipocrita della destra senigalliese". Dopo la decisione del ministro dell’Interno Piantedosi, figlia del governo a trazione Fdi-Lega-FI (di cui anche la maggioranza regionale e senigalliese si fregiano di essere precursori come modello politico), di far attraccare le navi Ocean Viking e Geo Barents nel porto di Ancona dopo aver vagato per migliaia di km in mare aperto, si è giunti alla fase successiva, quella dell’accoglienza. Sono 38 i minori non accompagnati ospitati nella struttura gestita dalla Caritas, allestita in piazzale Morandi, nell’ex Hotel: i 18 sono arrivati nella tarda serata di martedì, mentre altri 20 sono stati accolti nel primo pomeriggio di ieri.

"Abbiamo letto dichiarazioni fuori luogo, ancora una volta, del sindaco Olivetti, il quale è stato eletto da una maggioranza che tutto è tranne che accogliente – spiega Romano -. Basti pensare a uno dei primi atti dell’amministrazione comunale, la rimozione dello striscione su Giulio Regeni, con la conseguente fuga del Caterraduno dalla città. Possiamo continuare con la vergognosa dimostrazione di forza sulla gestione dei parcheggi comunali, avvenuta con la "cacciata" delle cooperative sociali di tipo B, quelle che appunto dovrebbero favorire l’inclusione e l’accoglienza sociale di cui Olivetti si vanta. Potremmo fare altri esempi interni alla maggioranza consiliare e di giunta, ci limitiamo a questi che sono tra i più eclatanti".

L’opposizione attacca anche l’inerzia dell’Amministrazione: "Abbiamo capito, sindaco, la sua strategia: vuole risultare politicamente inesistente, non rispondendo ad alcun sollecito dell’opposizione. Se si ricorda, però, è lo stesso metodo con la quale è riuscito a perdere il suo vecchio comune, nella quale si era ricandidato dopo un mandato da sindaco. Risultare politicamente impalpabile non è mai una buona soluzione, senza rispondere o dare conto ad alcuno di ciò che si fa" conclude Romano. Il capogruppo del Pd ringrazia la Prefettura e l’ Ambito Territoriale Sociale 8, oltre alla Caritas. Non mancheranno nei prossimi giorni azioni di solidarietà in favore dei giovani che per un mese saranno ospiti della spiaggia di velluto in attesa di essere trasferiti nelle strutture del territorio.