Ancona, migranti nei centri di accoglienza: sette indagati per truffa aggravata Per tre persone misure interdittive di 10 mesi. Scovato presunto giro di false iscrizioni sui registri degli ospiti per cui veniva falsamente attestata la presenza. Per ciascuno di loro venivano elargiti trenta euro al giorno. Sequestrati cinque alloggi