Migranti e minori: pronti a scendere 28 ragazzini

Navi cariche di migranti in arrivo al porto di Ancona tra oggi e domani: sono complessivamente 28 i minori non accompagnati a bordo delle due imbarcazioni attualmente in navigazione lungo l’Adriatico.

I primi 10-12 arriveranno al porto dorico stasera a bordo della Ocean Viking, gli altri saranno accolti nella giornata di domani quando salperanno dalla Geo Barents gestita da Msf. Ragazzi e ragazzini di varie età, sebbene per la maggior parte comprese tra 14 e 17.

Giovanissimi di varie nazionalità che, nonostante i pericoli, hanno deciso di mettersi in marcia dai rispettivi Paesi, africani ma non solo, con l’obiettivo di arrivare in Italia. Trattandosi di soggetti giuridicamente molto diversi rispetto agli adulti e ai minorenni stessi in viaggio con uno o entrambi i genitori, la loro situazione è molto delicata.

Gli under 18 verranno separati dal resto degli stranieri che stasera scenderanno finalmente a terra dopo quasi una settimana di permanenza in mare, prima su autentiche carrette e barconi insicuri e poi sulle navi delle ong.

Per loro è molto probabile che e autorità possano assumere una scelta conservativa, ossia farli restare, ove possibile, nel territorio provinciale e marchigiano. Le autorità e le strutture competenti in materia, che fanno capo alla prefettura di Ancona, stanno valutando la situazione dei centri per minori del territorio per individuare eventuali disponibilità alla presa in carico di uno o più soggetti.

Le indicazioni generali le detta il Ministero degli Interni, ma è chiaro che poi servono le disponibilità dei centri solitamente deputati all’accoglienza dimostrare la capacità di posti. In questi giorni la prefettura sta lavorando in maniera costate al tema, sia per quanto riguarda la diffusione dei migranti adulti, ma soprattutto per i minori non accompagnati, i soggetti più deboli del fenomeno.

Tra ieri e oggi gli uffici preposti dovranno fare una cernita completa dei posti a disposizione. Non è detto che, in comune accordo tra il ministero e le prefetture, si decida di creare una struttura straordinaria e più o meno temporanea per l’accoglienza immediata dei giovani in attesa che arrivino ulteriore indicazioni.

Non è stato facile, in queste ore, per la Prefettura coordinare una struttura di accoglienza in così pochi giorni e l’aspetto dei minorenni che hanno viaggiato per terra e per mare da soli, ossia senza familiari diretti, è l’aspetto sicuramente più delicato.