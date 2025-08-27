Migranti, i posti ci sono: "Non c’è un’emergenza per accoglierli qui da noi"

Le Marche sono una delle ultime regioni in Italia per quanto riguarda l’accoglienza di migranti con appena il 3%. Sotto ci sono soltanto Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta (il Trentino Alto Adige è a Statuto Speciale). Gli ultimi dati ufficiali disponibili, riferiti al 15 agosto scorso, dicono che le Marche al momento stanno accogliendo 3.841 persone, appunto il 3% del totale, con 2.294 posti occupati nei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) gestiti dalle prefetture, e 1.547 nei Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione). Senza quel numero molto alto le Marche sarebbero assieme ad alcune delle regioni poc’anzi menzionate.

Proprio quella statistica, i 1.547 posti Sai, è molto importante perché pone le Marche, in proporzione agli abitanti, ai primi posti in Italia. Tutto ciò però va spiegato grazie alla presenza del grande progetto ‘Ancona Provincia d’Asilo’ con 29 comuni e Jesi capofila che gestiscono al momento circa 720 posti. Ad Ancona, sempre al momento, il Comune gestisce 68 posti per adulti e 50 per minori non accompagnati. Posti Sai, lo ricordiamo, che per quanto concerne gli adulti, sono totalmente scollegati al discorso della prima accoglienza dei naufraghi salvati nel Mediterraneo e sbarcati nei vari porti nazionali, tra cui Ancona, dalle navi delle ong e da quelle della Guardia Costiera.

La polemica innescata la settimana scorsa dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a cui, tra gli altri, hanno replicato la leader del Pd Elly Schlein e il sindaco di Ravenna, riguarda esclusivamente i Cas: "In questo momento stiamo gestendo una situazione assolutamente normale _ spiega il direttore della Caritas di Senigallia, Giovanni Bomprezzi _, mentre in passato di momenti di emergenza ce ne sono stati, non adesso però. Il nostro è un rapporto di costante interscambio con la prefettura, specie quando ci sono i trasferimenti da altri territori disposti dal ministero o quando appunto arrivano le navi delle ong al porto di Ancona. Oggi, ho fatto un controllo, abbiamo posti liberi nella nostra struttura nel comune di Montemarciano ad esempio".

I 64 migranti arrivati con la nave della ong Solidaire venerdì scorso sono stati redistribuiti in Abruzzo, i 56 adulti, e Molise, i 7 minori non accompagnati, mentre un ragazzino di 13 anni è rimasto ad Ancona ed è stato affidato ai servizi sociali. Dopo le proteste del sindaco nel corso del 2025 il porto di Ancona non dovrebbe più essere assegnato a navi delle ong per trasportare naufraghi.