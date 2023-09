"Migranti, la città è la meno adatta"

"Centro di permanenza per i rimpatri a Falconara? È forse la città meno indicata. Ha già tanti problemi, soprattutto a livello ambientale. Il Cpr renderebbe la situazione più complessa". Così il consigliere regionale Pd, Antonio Mastrovincenzo. In questi giorni si sta discutendo circa l’ipotesi di realizzare il Cpr nei pressi di un’area dismessa in zona aeroporto, ma è già filtrata una contrarietà di fondo delle Istituzioni locali e palesata proprio sabato dal sindaco di Falconara, Stefania Signorini. Nel frattempo il dem incalza la Regione e chiede al governatore Acquaroli "una posizione chiara e da rendere pubblica al più presto". "I Cpr, di fatto, sono centri di detenzione dei migranti, costretti a vivere in condizioni critiche - osserva l’ex presidente dell’Assemblea marchigiana -. Auspichiamo che Acquaroli dica no, per una volta dica no al Governo Meloni, come hanno già fatto altri governatori in Italia, quali Giani e Bonaccini di centrosinistra, piuttosto che Zaia di centrodestra". Per gestire le migrazioni "occorrono corridoi umanitari, una revisione delle norme sul diritto di asilo e un’accoglienza diffusa" conclude Mastrovincenzo.