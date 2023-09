Migranti "Mi hanno impedito di seguire lo sbarco"

Sbarco dei migranti dalla Ocean Viking, concesso e poi negato il permesso per entrare nell’area delle operazioni in porto al consigliere di minoranza Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Mi impediscono di esercitare il mio ruolo democratico" è l’affondo di Rubini contro la decisione, pubblicato sul suo profilo social. La nave gestita dalla ong Sos Mediterranée è attesa per stamane alla banchina 19 dello scalo dorico, il settimo sbarco di richiedenti asilo ad Ancona dall’inizio della strategia voluta dal governo nazionale per gli attracchi delle navi. Ufficialmente i naufraghi salvati domenica al largo delle coste libiche in arrivo nel capoluogo sono 68, di cui 3 minori non accompagnati, appartenenti a vari Paesi: Bangladesh, Siria, Egitto, Pakistan e Palestina.

Alla banchina 19 avrebbe dovuto esserci anche il consigliere di opposizione Rubini che l’altro ieri aveva fatto regolare richiesta di un accredito. Ieri pomeriggio l’improvviso e inatteso dietro-front da parte delle autorità: "Martedì, in qualità di consigliere comunale, ho chiesto di poter assistere alle operazioni di sbarco della Ocean Viking previste per domani mattina (oggi, ndr) al porto di Ancona – spiega Rubini – Dopo aver ottenuto una prima autorizzazione da parte del Comune con tanto di richiesta di targa dell’auto per l’ingresso nell’area interdetta, alle ore 15 di oggi mi è stato comunicato che il Prefetto, con una telefonata al vice sindaco, ha negato ogni autorizzazione. Ora, al netto della complessiva sgrammaticatura istituzionale della vicenda, trovo davvero grave che sia impedito a un rappresentante democraticamente eletto di esercitare il suo ruolo all’interno di un avvenimento così importante. Questo la dice lunga sulla considerazione che certi poteri hanno degli organi politico-rappresentativi e di come la gestione del fenomeno migratorio sia concepita come una mera vicenda di ordine pubblico".

Il consigliere di Altra Idea di Città ha annunciato che presenterà un’interrogazione urgente durante il prossimo consiglio comunale, il primo dopo la pausa estiva, al momento fissato per mercoledì 20 settembre. Durante gli scorsi sbarchi è stata concessa l’autorizzazione a seguire le operazioni di sbarco sotto nave a sindaci - Mancinelli prima e Silvetti poi – e assessori. Rubini era il primo consigliere a fare formale richiesta. Una vicenda destinata ad avere degli inevitabili strascichi politici.

