Migranti morti nel naufragio, i parenti non dovranno più pagare

di Sara Ferreri

Cartelle esattoriali ai familiari delle vittime del naufragio sul canale d’Otranto, tre fratelli che attendono ancora il risarcimento a cui pure è stato condannato il Ministero: ora c’è una buona notizia. L’agenzia delle Entrate di Lecce, nelle scorse settimane aveva chiesto ai quattro fratelli di origine albanese ma che vivono e lavorano da tempo a Jesi, prima 21mila euro per la registrazione della sentenza nonostante non avessero ancora ottenuto il risarcimento (di 100mila euro a testa) poi altri 42mila per la registrazione del secondo grado della stessa sentenza. Una situazione kafkiana che però adesso, grazie all’intervento dell’avvocato Andrea Nobili, si è risolta con i familiari che non dovranno più versare quelle somme per loro insopportabili sia economicamente che emotivamente. Per loro un bel sospiro di sollievo. L’avvocato Andrea Nobili aveva scritto al garante della Puglia, per chiedere di intervenire e fare chiarezza sulla prima cartella esattoriale. Il garante a quel punto aveva chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate di Lecce il 23 marzo scorso e il giorno dopo, il 24 marzo, la stessa ha emesso nei confronti di quella famiglia una seconda cartella esattoriale di ben 42mila euro per la registrazione del secondo grado della sentenza. L’avvocato Nobili all’arrivo della seconda cartella esattoriale aveva scritto un ricorso alla corte di giustizia tributaria di Lecce. "Anche perché – aveva spiegato – i miei assistiti non hanno quel denaro, non avendo ancora ricevuto il risarcimento che pure hanno ottenuto sulla carta. Sono persone semplici che non comprendono perché avendo vinto il risarcimento lo Stato chiede loro dei soldi e anche una somma molto importante". "Fortunatamente la vicenda si è conclusa bene – spiega l’avvocato Nobili –. L’Agenzia delle entrate di Lecce infatti ha disposto l’annullamento delle richieste di pagamento delle tasse di registro". Un risultato importante che rende giustizia a una famiglia che attende comunque ancora il risarcimento da parte dello Stato per il fratello morto nella cosiddetta tragedia del "venerdì santo" che insanguinò le acque del basso Adriatico, il 28 marzo 1997 sul canale d’Otranto. Senza quell’annullamento scaturito dalla battaglia legale dell’avvocato Nobili, se non avessero pagato quelle somme entro i 60 giorni previsti, l’importo sarebbe salito del 30 per cento e poi il provvedimento sarebbe divenuto esecutivo con i beni pignorati. Hanno rischiato anche di perdere anche la casa.