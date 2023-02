Migranti, nave verso Ancona Venerdì lo sbarco al porto

Meno di quaranta giorni dopo il doppio attracco di due navi, il porto di Ancona torna ad accogliere i migranti salvati nel canale di Sicilia. Tra l’11 e il 13 gennaio scorsi la Ocean Viking e la Geo Barents trasportarono fino nelle Marche oltre 100 migranti. E alla Geo Barents è stato assegnato ancora lo scalo dorico. In un primo momento, stando alla navigazione, sembrava che la nave gestita da Medici Senza Frontiere dovesse arrivare nella giornata di sabato, ora sembra che l’attracco possa essere anticipato di un giorno, al pomeriggio di venerdì.

La prefettura, già allertata, sta seguendo passo passo la vicenda, così come tutti gli altri organi istituzionali: "Come Protezione civile riproponiamo lo stesso sistema di accoglienza adottato a gennaio, in occasione dell’arrivo dei primi migranti al porto di Ancona". A renderlo noto l’assessore della Regione Marche con delega alla protezione civile, Stefano Aguzzi, in seguito alla notizia dell’assegnazione del porto di Ancona alla nave umanitaria Geo Barents di Medici Senza Frontiere.

L’imbarcazione l’altro ieri ha salvato al largo della costa della Libia, in acque internazionali, 48 migranti, di cui 9 minori, che erano su una barca di legno. "La banchina sarà la stessa dell’altra volta – aggiunge l’assessore Aguzzi – la numero 22. Abbiamo già dato disponibilità alla prefettura di Ancona a fornire lo stesso apporto logistico e tecnico, lo stesso servizio, sulla scorta dell’esperienza precedente che ha dimostrato di funzionare. Già da oggi (ieri, ndr) inizieremo a installare le strutture". Ieri in mattinata un vertice proprio in prefettura ad Ancona come ha detto l’assessore, al quale ha preso parte anche il capo del dipartimento di protezione civile delle Marche, Stefano Stefoni.

In occasione dello sbarco dei primi migranti giunti ad Ancona (con due navi, la Ocean Viking e, pochi giorni dopo, la Geo Barents) erano stati allestiti nella banchina 22, cinque moduli usati per le procedure di prima accoglienza, identificazione, attesa, servizi igienici e ambulatorio medico. Al momento non si hanno notizie su situazioni di particolare urgenza a bordo della Geo Barents. Resta il problema dei minori che dovranno essere accolti nelle strutture presenti in regione. Visto il numero esiguo (che però potrebbe aumentare) non verrà riaperto il centro gestito dalla Caritas a Senigallia. Per gli adulti è probabile una distribuzione in altre regioni.

Pierfrancesco Curzi