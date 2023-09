Migranti, la Ocean Viking è sbarcata ad Ancona: l’arrivo dopo quattro giorni di navigazione

Ancona, 14 settembre 2023 – Continua l’arrivo di migranti sulla costa adriatica. La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranèè è sbarcata al porto di Ancona sul molo 19, poco prima delle 8, con 68 migranti a bordo: sono tutti uomini, tra cui anche tre minorenni.

"Sono sbarcati questa mattina, dopo 4 giorni di navigazione e oltre 1500 inutili chilometri”, hanno sottolineato dalla Sos Mediterranee. “Nel tardo pomeriggio di oggi Ocean Viking farà rotta verso Marsiglia per uno stop tecnico".

I 68 migranti naufraghi sono stati poi trasferiti in pullman al centro sportivo Paolinelli in zona Baraccola, per essere sottoposti alle visite mediche.

I migranti sbarcati ad Ancona

La provenienza dei migranti è varia: si va dall’Asia al Medio Oriente, dalla Siria al Bangladesh, passando per Pakistan, Egitto e Palestina. Secondo Sos Mediterranèè, i naufraghi stanno relativamente bene; vi sono comunque da segnalare in alcuni casi traumi fisici e psicologici subiti in Libia, luogo della partenza. Il viaggio è avvenuto in condizioni estreme, su un barcone artigianale di legno su due livelli.

I migranti non resteranno nelle Marche: era presente allo sbarco anche il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zini, che ha confermato il trasferimento fuori regione, vista la situazione già satura del capoluogo marchigiano. Non solo: il vicesindaco ha attaccato frontalmente l’Europa, definendo “folle la politica sull’immigrazione”. Continuano dunque le polemiche per lo sbarco.