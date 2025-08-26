Migranti, sbotta Ravenna e attacca Silvetti e Ancona

La scelta del porto assegnato ha tutta l’aria di essere soggetta a discrezionalità politica e persino elettorale, visto che il sindaco di Ancona ha avuto rassicurazioni dal ministro degli Esteri, nemmeno competente, che non sarebbero state mandate lì altre navi visto che ci sono le regionali. Le navi che operano salvataggi in mare vengono mandate in porti sempre più lontani per mere valutazioni politiche dal governo Meloni che fa campagna elettorale sulla pelle di naufraghi.

I migranti tornano a essere terreno di scontro tra destra e sinistra e le parole di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, tirano in ballo proprio Daniele Silvetti. Il primo cittadino di Ancona aveva sbottato dopo l’annuncio dell’arrivo di una nave con 64 naufraghi a bordo al porto dorico, pubblicando un post: "Adesso basta migranti ad Ancona" aveva sostanzialmente detto Silvetti mentre lo stesso giorno aveva ricevuto rassicurazioni dallo stesso leader di Forza Italia, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, e dal prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, che quello sarebbe stato l’ultimo sbarco nel capoluogo marchigiano e tutti i migranti a bordo sarebbero stati trasferiti altrove. Una manovra politica criticata dal Partito Democratico a vari livelli. Nel nostro articolo di venerdì scorso avevamo riportato come il porto di Ravenna avesse accolto molte più navi di ong (ad Ancona gli sbarchi sono stati 18 dal gennaio 2023) e molti più migranti rispetto ad Ancona; ed è proprio il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, assieme alla parlamentare ravennate Ouidad Bakkali, ad attaccare il governo: "Ad Ancona il Ministro degli Esteri Tajani, come favore personale, sotto elezioni, esonera il sindaco Silvetti dal ricevere altre navi ong confermando che le scelte del governo sembrino rispondere più a calcoli politici che non alla tutela delle persone. La nostra richiesta è convocare al più presto un tavolo nazionale, serve una strategia condivisa, che metta al centro i diritti delle persone e la responsabilità delle istituzioni, non il tornaconto di parte".

Anche il segretario del Pd di Ravenna, Lorenzo Margotti, tira in ballo Ancona e il suo sindaco Daniele Silvetti: "Alzano le mani e dicono ‘non qui’, mentre Ravenna continua a fare la propria parte, affrontando con serietà un fenomeno complesso e strutturale". Alla fine l’appello ‘telefonato’ di Silvetti ha avuto un buon esito dal suo punto di vista. Dei 64 migranti nessuno è rimasto sul suolo anconetano e marchigiano, a parte un minore di 13 anni. I 56 adulti sono stati portati in Abruzzo, mentre i 7 minori non accompagnati sono stati caricati su un mezzo che li ha portati in Molise per altri 300 chilometri di viaggio terminato a notte fonda dopo 4 giorni di navigazione seguiti al drammatico naufragio.