Altri 62 migranti in arrivo ad Ancona, il sindaco sbotta: “Adesso basta”

Ancona, 20 giugno 2025 - Il Ministero dell’Interno assegna il porto di Ancona alla nave della ong Solidaire che aveva appena recuperato 64 naufraghi nella zona Sar (Search and rescue) libica e il sindaco Daniele Silvetti sbotta: “Ancona ha dato, ora si guardi altrove”. In un post pubblicato oggi pomeriggio sulla sua pagina social, il sindaco di Ancona lancia un’accusa pesante nei confronti delle organizzazioni non governative, ma soprattutto contro il governo del suo stesso colore: “Ora però – scrive Silvetti - non possiamo più tacere sul fatto che le ong continuino strumentalmente a trasportare migranti a vario titolo e che allo stesso tempo si continuino a far approdare flussi nei porti più lontani dal recupero in mare”.

È bene precisare, per dovere di cronaca, che la decisione di inviare le imbarcazioni con i naufraghi a bordo ad Ancona piuttosto che a Livorno o Civitavecchia è presa solo ed esclusivamente dal Viminale.

Le ong attaccate da Silvetti sarebbero liete di poter sbarcare i migranti nei porti siciliani più vicini alle operazioni di salvataggio, evitando viaggi di 4-5 giorni solo per l’andata e un aggravio spaventose dei costi: “La città e le istituzioni tutte non si sono mai sottratte al proprio ruolo e al dovere morale di accogliere chi è in fuga dal proprio paese di origine. Organizzazione, risorse, strutture, beni di primo soccorso non sono mai stati negati a chi sbarcava nel porto dorico – aggiunge il primo cittadino di Ancona che poi l’affondo contro il suo governo lo fa -. Ora gli sbarchi cominciano davvero a essere troppi anche per noi e per le Marche. Mi aspetto dal governo una rivisitazione complessiva della situazione anche alla luce delle esigue risorse e della continuità delle attività portuali”.

Quello fissato per i prossimi giorni sarà il 19esimo attracco di una nave con naufraghi a bordo; l’ultimo era stato esattamente un mese fa con la Life Support di Emergency. Ci sono altre due precisazioni da fare. La prima è che altri porti italiani, vedi Ravenna, hanno accolto molti più sbarchi e migranti di Ancona, la seconda che il grosso dei naufraghi sceso ad Ancona è stato poi redistribuito in altre regioni. Il post di Silvetti ha attirato una serie di commenti. La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Maria Grazia De Angelis, con toni da campagna elettorale: “Mandali in Toscana”. Critiche da Francesco Rubini, consigliere di Altra Idea di Città: “l primo cittadino si perde in un eloquio confuso e a tratti illogico”, dice Rubini, che accusa il sindaco di usare parole “fuori luogo”, toni “elettorali e poco istituzionali”.