Migranti, tutti i minorenni hanno trovato accoglienza

Grazie a un lavoro intenso e preciso della Prefettura di Ancona e dei Servizi sociali del Comune di Ancona che si sono occupati dell’inserimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, i minori sbarcati al porto di Ancona l’11 e 12 gennaio attraverso le due navi delle Ong (Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée) e accolti nel Cas (Centro di Accoglienza Straordinaria) Futuro, gestito da Caritas Senigallia e generosamente messo a disposizione dalla Fondazione Mirco Giacomelli, sono stati assegnati in tempi brevi, abbondantemente entro il mese che si era previsto. Tutti i minori hanno trovato accoglienza presso strutture Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) tra la regione Marche, l’Abruzzo e la Toscana. "Ci siamo impegnati in questi giorni – spiega Giovanni Bomprezzi, direttore di Fondazione Caritas – a dare loro non solo ospitalità, un letto e i pasti, ma soprattutto serenità. Nei loro occhi abbiamo letto tanto sacrificio e tanto dolore, cosa che ci ha messi di fronte a una realtà davvero drammatica. Pensare che dei minori possano avere il coraggio e la tenacia di affrontare tutto quello che hanno affrontato, compresa la violenza e la cattiveria degli adulti, fa comprendere quanto grande sia il loro desiderio di futuro". Dopo due giorni, alcuni minori si erano allontanati volontariamente dal centro, alcuni sono rientrati, altri hanno raggiunto familiari e conoscenti che si trovavano già in Europa.