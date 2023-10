Milanesi travolti dal Forlì: crisi in Girone D - L.D.F.

Un’altra sconfitta, stavolta tra le mura amiche, per il Sangiuliano City che si deve arrendere alla corazzata Forlì per 3 a 0. La squadra gialloverde di mister Manuel Iori dopo lo scivolone di Bologna con il Corticella, deve alzare bandiera bianca ai blasonati biancorossi forlivesi. Apre le segnature per la formazione ospite Merlonghi al 16’. Il raddoppio per il Forlì arriva poco dopo perché al 22’ segna ancora lo stesso giocatore. Nel secondo tempo è ancora Merlonghi a firmare la pesonale tripletta e portarsi a casa il pallone andando in rete al 34’. Per il Sangiuliano City un altro stop pesante che mette tutto in discussione.

L.D.F.