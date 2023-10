Milano, c’è la Supercoppa. Gaspari: "Un onore esserci"

È un’Allianz Vero Volley Milano decisa subito a fare la storia quella che scenderà in campo oggi alle 17.30 contro le rivali di sempre della Proseccod Doc Imoco Conegliano. In un Modigliani Forum di Livorno tutto esaurito, le ragazze di coach Gaspari andranno infatti a caccia di una Supercoppa mai conquistata prima dalla squadra del Consorzio (così come da nessun’altra formazione meneghina).

Dall’altra parte della rete però si troveranno le campionesse d’Italia, impostesi in questa competizione in sei degli ultimi sette anni, tra cui gli ultimi cinque in modo consecutivo. Le pantere hanno cambiato pochissimo in estate e anche per questo sono ancora le favorite, anche se dovranno vedersela con tante ex, da Myriam Sylla a Raphaela Folie, senza dimenticare ovviamente Paola Egonu.

L’opposto di Cittadella aveva fatto tremare tutti domenica scorsa uscendo dal campo sul più bello del big match con la Savino del Bene Scandicci per quello che si è poi rivelato semplicemente un leggero sovraccarico.

Dopo qualche giorno di riposo e degli esami che hanno dato esito negativo, la donna simbolo della nostra pallavolo è tornata a prepararsi per il giorno in cui potrebbe vincere il suo primo titolo con la maglia di Milano: "Le sensazioni alla vigilia sono positive, stiamo lavorando molto bene. Stiamo cercando di creare una buona alchimia di squadra, anche se ovviamente son passate solo poche partite. Sono carica e non vedo l’ora. Le prime partite sono andate come speravo, sono molto felice soprattutto dell’ultima partita dove è venuta fuori la squadra che possiamo essere: sono sicura mi divertirò un sacco".

Nelle prime tre giornate di campionato, l’Allianz Vero Volley ha centrato altrettante vittorie, anche se contro Scandicci ha avuto bisogno del tie-break, cosa che le è costata la vetta della classifica, distante ora una lunghezza e occupata tanto per cambiare a punteggio pieno da Conegliano (oltre che da Novara). Prima di tornare a pensare alla serie A1, c’è però una coppa da alzare. "Si riparte con un trofeo prestigioso contro la squadra che ha dominato in Italia e non solo ma cercheremo di detronizzarla. Per noi è un onore giocare questa partita: la fame è tanta - ha sottolineato coach Marco Gaspari -. Preparare la gara in questa fase della stagione è particolare, le squadre si conoscono poco, dovremo adattarci durante la gara. Ho un roster importante, con una panchina forte che, come visto con Scandicci, può cambiare l’inerzia dell’incontro. Ogni stagione è nuova, anche se Conegliano ha cambiato meno. Avere un palazzetto pieno sarà una spinta emotiva in più, per tutte le ragazze. Da questa partita si potrà iniziare a costruire per proseguire al meglio la stagione".

