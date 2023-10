Milano chiude seconda: UYBA quarta nel Torneo Volley A1 Femminile di Chiavenna

Scandicci vince il torneo di Chiavenna. La formazione toscana si è imposta al tie break nei confronti della Allianz Vero Volley Milano aggiudicandosi così la vittoria dell’ultimo torneo precampionato, quello griffato Bresaola D’Autore Panzeri che si è tenuto nel fine settimana a Chiavenna. Bella e combattuta la finalissima tra due delle favorite per la conquista dello scudetto. Le milanesi, trascinate da Paola Egonu, hanno vinto il primo set per 25-23 e, dopo aver perso il secondo (25-19), e il terzo parziale per 25-20. Ma le toscane di coach Barbolini hanno saputo riprendere il filo del discorso e, dopo aver dominato il quarto set per 25-17, hanno piazzato il colpo da ko vincendo il tie break in volata (15-13) e alzando al cielo il trofeo. Tra le toscane bene la cinese Zhu Thing, Diop e Ruddins.

Per l’Allianz VV Milano, ancora priva delle nazionali Sylla e Parrocchiale, buone prove per Egonu, Cazaute (anche per lei 19 punti), Orro in regia e Bajema (12). Nella finalina di consolazione, andata in scena nel primo pomeriggio, le francesi del Levallois Paris S. Cloud hanno superato per 3-2 le farfalle di Busto Arsizio di coach Julio Velasco, al termine di un match dai due volti. Nel primo si è vista una buona Uyba che, pur priva di Frosini lasciata precauzionalmente a riposo, è riuscita a portarsi sul 2-0, vincendo il primo set per 25-18 e il secondo per 25-20 e dando la sensazione di poter portare a casa il match. Invece le francesi, trascinate da Herrera (21 punti e top scorer), Palgutova (15) e Enright (14), hanno vinto il terzo set per 25-12 e poi il quarto per 25-21, dominando poi il tie break per 15-17.

Tra le farfalle buone prove di Boldini in regia, di Zannoni e di Piva (14) e Carletti (14). Terminate le amichevoli, per le squadre è ora di campionato. Dal prossimo fine settimana si fa sul serio!

Fulvio D’Eri