Milano culla sogni di gloria alla fine vince Conegliano

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è ancora la regina della Supercoppa. A Livorno, in un Modigliani Forum tutto esaurito (7750 spettatori presenti), l’Allianz Vero Volley Milano non è riuscita ad interrompere l’egemonia delle pantere che si sono imposte in quattro set contro la squadra che hanno già battuto nelle ultime due finali scudetto. Le ragazze allenate da coach Marco Gaspari sono partite bene, pur soffrendo come prevedibile in ricezione. Alessia Orro si è affidata però soprattutto a Paola Egonu che ha risposto sempre presente (11 punti per lei nel primo set) e ha tenuto le compagne in vantaggio fino quasi al termine del parziale. Già, quasi, perchè sul 21-19 Conegliano approfittando anche di un suo errore in attacco ha firmato il break che è valso il sorpasso e l’1-0. Milano però non è andata al tappeto e dopo aver subito un altro parziale tramortente ha approfittati di un vistoso calo in attacco delle rivali (in campo con l’ex Federica Squarcini al centro al posto dell’infortunata Marina Lubian) per prendere il largo. Sul 21-15 le venete hanno provato ancora a rimontare ma stavolta le ragazze del Consorzio hanno limitato i danni pareggiando i conti.

Dopo una sorta di intervallo calcistico, con le squadre tornate addirittura negli spogliatoi per lasciare il campo a un momento di intrattenimento con degli schiacciatori acrobatici, il terzo set ha riservato una brutta sorpresa a Milano: Myriam Sylla ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro e ha dovuto lasciare il posto a Helena Cazaute. L’Imoco ha subito azzannato al collo le avversarie, rimaste orfane per qualche scambio anche di Paola Egonu, andata a riposarsi in panchina e a farsi massaggiare dopo il sovraccarico che l’aveva tradita sul più bello domenica scorsa contro la Savino del Bene Scandicci. L’opposto di Cittadella è tornata in campo sul 20-18 ma non ha potuto evitare il 2-1 di Conegliano, firmato da Isabelle Haak che ha così messo la freccia anche come bottino di punti nel duello tra bomber (25-21 alla fine). Nel quarto set Gaspari ha inserito prima Laura Heyrman e poi anche Nika Daalderop ma Conegliano ormai lanciata verso il successo non ha commesso l’errore di mollare e continuando anzi a spingere fin dalla linea del servizio, a differenza di quanto fatto dall’altra parte della rete con una battuta ancora decisamente deficitaria, ha chiuso i conti conquistando la sua settima Supercoppa, la sesta di fila.

Milano, ancora a secco di trofei a livello italiano, tra appena sette giorni avrà già l’occasione giusta per riscattarsi: domenica 5 novembre infatti eccezionalmente al Mediolanum Forum di Assago andrà in scena la rivincita con le campionesse d’Italia, nel big match di campionato

.