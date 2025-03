Milena, una vita per l’ospedaletto: "Grazie per l’amore che hai dato"

Quando qualcuno che si ama muore, lascia a chi resta un vuoto dentro che difficilmente si potrà riempire. Ancona si sente così dopo che Milena Fiore, per sempre, l’ha lasciata. E così si sentivano le centinaia di persone che ieri hanno partecipato, nella chiesa di Santa Maria dei Servi, alle esequie della Presidente delle Patronesse del Salesi. Non poteva essere diverso il cordoglio di una comunità verso una donna che ha dedicato la sua forza, il suo coraggio, la sua vita ai piccoli malati, alle loro famiglie e ad un ospedale, per gli anconetani l’ospedaletto, il Salesi.

Già un’ora prima della celebrazione si è radunata una folla di centinaia di persone. Il feretro è giunto alle 10 e la bara è entrata nella chiesa ricoperta di fiori bianchi tra gli applausi della gente. Le Patronesse con la spilla dell’Associazione al petto, dopo aver appoggiato accanto alla sua foto il grembiule che Milena indossava quando si recava nei reparti, si sono strette attorno al feretro in un grande abbraccio con la loro Presidente mentre in chiesa si levava un grandissimo grazie corale.

A celebrare la messa il parroco don Bartolomeo, il vice parroco don Piergiorgio e don Giancarlo Sbarbati, parroco del Cristo Divin Lavoratore. Nelle prime panche i famigliari, il marito Enrico, i figli Lorenza e Francesco, il genero e la nuora, i nipoti e tra la gente il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, i già sindaci Valeria Mancinelli e Fabio Sturani visibilmente commossi, l’assessore alla Famiglia, Orlanda Latini, gli imprenditori Guido Guidi, Aldo Roscioni e Paolo Bonetti.

"Con lei abbiamo condiviso gioie e dolori - ha detto dall’ambone Saria Ternullo, Vicepresidente delle Patronesse - e anche tante battaglie che ci hanno sempre visto accanto alla cittadinanza a difesa del nostro Ospedaletto, dei suoi piccoli pazienti e delle loro famiglie". Un ricordo commosso è poi stato letto dagli amici del negozio Rocchetti che con Milena hanno condiviso anni di attività.

"Milena ha amato gli altri - ha detto don Bartolomeo nell’omelia -. Milena mamma, sposa, cittadina anconetana grazie per l’amore che hai saputo donare a tutti e all’Ospedaletto che è un grande dono per Ancona, per l’Italia, per il mondo".

Claudio Desideri