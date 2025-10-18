Militari morti, l’omaggio del questore all’Arma

Nella giornata in cui si celebrano i funerali di Stato dei militari morti a Castel d’Azzano (Verona), il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha voluto omaggiare l’Arma dei carabinieri marchigiana, deponendo con il generale Conforti una corona al monumento ai caduti nella caserma Burocchi di Ancona. I carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti lo scorso 14 ottobre investiti da un’esplosione provocata dagli occupanti di un edificio pignorato.

Il questore è stato accolto dal comandante della Legione, generale di brigata Nicola Conforti, dall’ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, generale di brigata Tito Baldo Honorati, dal comandante provinciale di Ancona, colonnello Roberto Di Costanzo, e da una rappresentanza di ufficiali e militari in servizio al Comando di via XXV Aprile. Con una cerimonia breve, svolta alla presenza di un picchetto d’onore, Capocasa, Conforti e Honorati hanno deposto la corona donata dal questore di fronte al monumento ai caduti nel cortile della caserma. Al termine della cerimonia, il generale Conforti ha espresso al questore, anche a nome dei carabinieri delle Marche, "la sincera gratitudine per aver voluto onorare la memoria dei militari deceduti e l’auspicio che la compattezza, la risolutezza e l’unità di intenti con cui le forze dell’ordine operano ogni giorno a difesa dei cittadini riescano sempre ad anticipare la follia umana ed evitare che nel futuro si debba tornare a piangere la perdita di cari colleghi e fedeli servitori dello Stato".