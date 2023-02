"Mille caffé in sei giorni": il self della discordia

Infuria la polemica sul negozio self service di macchinette in piazza Roma, all’angolo con corso Mazzini. Una zona, questa super tutelata – in teoria – da vincoli paesaggistici, tanto che a due passi da lì gli esercenti che hanno i dehors devono continuamente fare i conti con Comune e Soprintendenza. Basta svoltare l’angolo, invece, per trovare il ‘Take a break’ di Samir Lababidi, già gestore della catena ‘L’arte della pizza’ e titolare dell’analogo punto snack di piazza Ugo Bassi. Lababidi ha spiegato di aver fatto questa scelta per massimizzare i costi: "Qui, non serve personale, che in questo periodo si fatica a trovare. Senza considerare i costi, che sono lievitati molto" - aveva detto. In una settimana, fa sapere il titolare del punto snack, "abbiamo venduto mille caffè". A chi, sul web, lo attacca che sia un ritrovo per balordi, lui risponde così: "Non è ritrovo per balordi, ma semplicemente un servizio h24. E se nel caso si trovassero delle persone strane, all’interno abbiamo allestito una videosorveglianza ad alta tecnologia e verranno allontanate col vivavoce. Non è ‘robaccia’, come dice qualcuno, ma merendine e bibite che abbiamo tutti nelle nostre case. Direi anzi – prosegue Lababidi – che è l’unico locale ad unire due grandi marchi di caffè in concorrenza. Visto che il negozio sta in piazza Roma (la vetrina del centro città) è stato allestito con delle vetrine di ultima generazione". Vetrine che, si affacciano proprio sulla fontana delle Tredici cannelle. È il cliente che decide dove si trova meglio, dove gli conviene e se il locale merita o no. Ma vi dico con orgoglio che se dopo solo 6 giorni di apertura ho battuto 1000 caffè, beh, io ho già la risposta". Ma è davvero questo il futuro del commercio?

"Oh mammamia, spero proprio di no" - esordisce Massimiliano Polacco, presidente di Confcommercio Marche centrali. Ma com’è possibile – si chiedono in tanti – aprire un distributore automatico nel centro storico? Insomma, ci saranno pure dei vincoli da rispettare: "Beh, certo. Non conosco il caso specifico, ma farò le mie indagini per capire che tipo di licenza abbia il titolare. In questo caso, è un distributore automatico, non un pubblico esercizio. Anni fa, abbiamo fatto fare al Comune un regolamento in cui non volevamo troppi sportelli automatici delle banche. E anche un distributore di questo tipo va ragionato: il mix merceologico di un centro cittadino che qualifica la città deve esser studiato, specialmente se parliamo di un capoluogo regionale. Corso Garibaldi non può essere un insieme di sportelli bancari e servizi (o caffè) automatici senza una vera distribuzione. Dobbiamo fare in modo di controllare questa situazione, così come vengono controllate le gallerie dei centri commerciali. Deve esserci una scelta a monte, altrimenti sarà la cultura italiana a morire e diventeremo una civiltà senza più dialogo. Perché per noi, il caffè al bar è una passeggiata, uno scambio di informazioni e chiacchiere, è – dunque – socializzazione".

Nicolò Moricci