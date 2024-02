Mille euro e monili d’oro: nonnina truffata

"Sono un maresciallo dei carabinieri". L’incipit della telefonata, uno dei più classici. Come classica, e atroce, la modalità con cui il raggiro si è effettivamente consumato. E così, con la solita scusa del "suo figlio ha provocato un incidente", giocando sui sentimenti dei più fragili in maniera spietata, un’anziana falconarese ha consegnato a quelli che pensava "difensori della legge" mille euro e monili d’oro. Poi, sicché si è sentita dire che non bastavano, è corsa in banca dove, di fatto, è stata tratta in salvo dall’operatrice dello sportello che, capendo la stranezza di quella richiesta di prelievo, ha contattato il figlio della donna ed ha evitato conseguenze assai peggiori.

Cronache di una truffa, ahinoi, sempre più diffusa. La vittima è una signora che risiede in città che, quando tutto si è consumato, nella mattinata di martedì, si trovava sola in casa. All’ora di pranzo ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso di un sedicente militare che, dopo un breve preambolo, ha riferito che suo figlio avesse investito una persona sulle strisce pedonali, mentre si trovava alla guida con il cellulare. E ancora: "È in ospedale, ma sta bene. Lo stanno sedando perché è molto agitato". La nonnina, terrorizzata e spaesata, ha chiesto di parlare con lui. Dall’altra parte della cornetta, una voce. La stessa del figlio, perché è noto che i criminali, oggi, riescono a riprodurre fedelmente le voci dei parenti grazie alla tecnologia: "Mamma, ascoltali. Dagli i soldi che hai altrimenti succede un casino". A quel punto il finto maresciallo ha trasferito la telefonata ad un’avvocata, complice, che ha chiesto almeno 5mila euro entro le 14 per prendere in carico la situazione. L’urgenza era dettata dal fatto che, altrimenti, sarebbe partito il procedimento. Dopo mezz’ora, puntuale, una segretaria farlocca si è presentata sotto casa della donna.

Alla stessa, tra chiamate alternate e continue da andare in tilt, l’anziana ha consegnato circa mille euro e alcuni ori e preziosi. L’infedele segretaria ha insistito: "Non bastano. Vada in banca e poi ripasso". La nonnina si è vestita e, a piedi, si è fatta quasi quattro chilometri per raggiungere lo sportello. Lì dove, per fortuna, l’angelo custode dell’impiegata ha capito il raggiro e, alla richiesta di prelevare cifre spropositate, ha stoppato tutto chiamando i carabinieri, quelli veri, della Tenenza, e il figlio. Insomma, una truffa senza cuore che, magra consolazione, almeno nelle somme di denaro rubato non è stata ampia come richiesto dagli abili e meschini banditi. Sui quali, adesso, indagano i militari falconaresi che, dopo la denuncia della nonnina, hanno avviato le indagini e stanno cercando di risalirne all’identità.

Giacomo Giampieri