Mille Miglia, ecco la tappa in città da via Leopardi al lungomare

Partito il countdown, mercoledi passa le Mille Miglia. La carovana partirà dall’aeroporto militare di Pisignano (Cervia) e giungerà a Roma in serata per l’immancabile giro di boa nella Capitale. Dopo la partenza di Cervia, le vetture arriveranno nella Repubblica di San Marino. Tornate ad affacciarsi sull’Adriatico, attraverseranno il centro cittadino di Pesaro, poi la 1000 Miglia, preceduta dal Ferrari Tribute e accompagnata dalle auto della 1000 Miglia Green, farà il suo ingresso a Senigallia. Alle 9.30 è previsto l’arrivo della prima Ferrari e, circa un’ora più tardi, giungerà la prima auto storica. L’ingresso nella città avverrà attraverso la SS16 passando per via Giacomo Leopardi e continuerà transitando per Piazza Garibaldi fino a raggiungere il Foro Annonario, dove si svolgerà il Controllo Timbro. Dopo l’attività si riprenderà il percorso su via Giovanni Bovio per andare verso il lungomare Guglielmo Marconi e il lungomare Dante Alighieri, riprendendo infine la SS16. Il percorso di giornata proseguirà lungo la Strada Adriatica sino al Parco Regionale del Conero, poi sarà la volta di Loreto e di Recanati, prima del pranzo a Macerata. Nel pomeriggio il convoglio transiterà per Fermo, Ascoli Piceno e Rieti. La tappa si concluderà a Roma nella splendida cornice di Villa Borghese, prima dell’immancabile passerella in via Veneto.