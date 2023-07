Mille paia di scarpe sequestrate al porto di Ancona donate alla Fondazione Pace e Bene Onlus

Mille paia di scarpe sequestrate al porto di Ancona sono state donate alla fondazione Pace e Bene onlus. I funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno devoluto in beneficenza, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria di Ancona, alla Fondazione Pace e Bene Onlus, circa mille paia di scarpe sequestrate, in quanto recanti una falsa indicazione di origine e provenienza. I prodotti erano stati rinvenuti all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Grecia in arrivo nel porto dorico. Successivamente, i prodotti sequestrati sono stati esaminati dagli uffici competenti per la tutela della qualità, origine e provenienza. Le analisi hanno dimostrato che anche se i prodotti riportavano una etichettatura irregolare, comunque il loro utilizzo non era pericoloso. Per questo motivo, sono stati devoluti in beneficienza. Le scarpe sono state consegnate, a cura delle Dogane e delle Fiamme Gialle, direttamente al responsabile della Fondazione Pace e Bene Onlus, il quale ha ringraziato per la quotidiana attività a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che, in questo periodo particolare, sono in difficoltà. L’iniziativa testimonia come la Guardia di finanza e l’Adm vadano spesso anche al di là delle ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari per perseguire più ampi fini sociali, in questo caso restituendo alla collettività i frutti di attività illecite che danneggiano la libera concorrenza e l’imprenditoria sana e rispettosa delle regole di mercato.