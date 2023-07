Millenium Volley Brescia, Tante Novità per la Stagione 2020/2021

Anche quest’anno sarà una Millenium tutta nuova, o quasi quella che si presenterà ai nastri di partenza della A2. Sono solo tre le conferme rispetto alla scorsa stagione (Alice Pamio, Sonia Ratti e Alice Torcolacci), mentre il resto del gruppo con il quale sarà chiamato a lavorare coach Alessandro Beltrami è del tutto rinnovato. Nuovo e all’insegna di giovani di belle speranze, con un tocco di brescianità legato alla presenza di Matilde Tagliani, classe 2005, bresciana doc, che affiancherà Ylenia Pericati come libero e si cimenterà pure nel Campionato di C. L’ultima new entry in ordine di tempo, quella che ha completato il paziente lavoro del direttore generale Emanuele Catania per comporre il mosaico delle Leonesse, è stata un’altra giovane promessa come Matilde Pinarello, registaalzatrice trevigiana del 2004, che è giunta a Brescia con l’intento di far bene e di raggiungere il top del suo rendimento. Un proposito che l’accomuna a Francesca Pinetti, schiacciatrice del 2000, proveniente da Crema (B1) ed ora pronta a mettere in mostra tutto il suo valore. Questo, del resto, è l’obiettivo che si propongono anche tutte le altre nuove arrivate in giallonero: Margherita Brandi, Maria Adelaide Babatunde, Cristina Fiorio, Karatina Bulovic, Chiara Scacchetti (nella foto , Polina Malik e la rientrante Ylenia Pericati. Luca Marinoni