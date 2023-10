Milo Manara debutta con la lirica: "Ci sarà un erotismo gioioso"

"Così fan tutte... come fanno i maschi" dovrebbe essere il titolo Mozartiano per il grande fumettista Milo Manara che per la prima volta entra in un palcoscenico lirico come scenografo e costumista. Va in scena stasera (ore 20,30) in replica domenica alle 16 il grande titolo Mozartiano per la regia di Stefano Vizioli eseguito dalla Form diretta da Aldo Sisillo e dal coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

"Questa è un’opera sorprendente per l’epoca in cui è nata, alla vigilia della Rivoluzione francese – aggiunge Milo Manara - dove i tradimenti non sono irreparabili per le donne e scappatelle per gli uomini". "Trovo il libretto di Dal Ponte – aggiunge il grande fumettista - di una grande audacia e profondità a dispetto delle apparenze un’opera che parla del diritto delle donne a comportarsi come gli uomini e ad avere avventure senza che ci siano atteggiamenti trogloditi da parte degli uomini. Ai giorni nostri vediamo ancora terribili femminicidi da parte di uomini che non accettano di essere lasciati. Un’opera questa che dopo averla vista e averci riflettuto non pensi certo al femmicidio".

"Questa è la mia prima incursione teatrale nell’opera lirica ma in teatro nel 1995 a Roma ho curato le scenografie per un balletto dedicato a Fellini. Questo però per me è stato quasi una regressione all’infanzia quando avevo un teatrino dei burattini alto un metro di legno con il suo boccascena, due sole quinte e un fondale a cui io ne ho aggiunti altri dando libero sfogo alla fantasia, si potevano inventare delle storie. Era uno dei miei giocattoli preferiti. L’idea di ricostruirlo a grandezza naturale con le strutture del teatro classico antico è stata un’avventura appassionante. Se gli spettatori apprezzeranno un quarto di quanto mi sono appassionato io sarà un successo".

Ma come le piacerebbe uscisse il pubblico dopo lo spettacolo? "Spero non pensino: ‘Ecco il solito Manara pornografico’. Mi rendo conto che potrebbe essere non dico sgradevole ma troppo sorprendente vedere queste figure per cui mi sono ispirato alle Metamorfosi di Ovidio dove il travestimento è di casa e in particolare a quello di Giove. Il regista mi ha lasciato libertà e io ho voluto rappresentare un erotismo gioioso, spensierato, quello dell’epoca della mitologia e mostrare quanto abbiamo sovrastrutturato e reso più complesso".

Ultimi biglietti per lo spettacolo di domenica: da 15 a 70 euro: 0731 20688.

Sara Ferreri