Minacce a Canafoglia: sicurezza rafforzata

Lettere minatorie al Commissario Straordinario della Fondazione Città di Senigallia, la Prefettura potrebbe aumentare i controlli. "Mi aspettavo in questa città non tanto di ricevere le vignette satiriche, non è simpaticissimo ricevere ogni tanto queste lettere, chi le riceve per primo tra l’altro sono i dipendenti – spiega il Commissario Straordinario avvocato Corrado Canafoglia - alcuni di loro hanno ricevuto delle strane pressioni, ma potremmo andare in Commissariato a spiegarle meglio queste pressioni".

Sono invece sei le lettere minatorie indirizzate al Commissario Straordinario di cui tre denunciate. I controlli per garantire la sua incolumità erano già stati rafforzati, ma alla luce delle dichiarazioni del Commissario durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale riguardo alle lettere minatorie, i controlli potrebbero essere aumentati.

Intimidazioni che non fanno effetto sul legale che ha già dichiarato di andare avanti e di auspicare che vengano presto ascoltati i suoi appelli per ottenere una collaborazione in modo da risolvere al meglio le criticità dell’Ente, un’eccellenza a disposizione di tutta la città. Intanto gli uomini della Digos hanno rafforzato i controlli sia in Fondazione che nei luoghi abitualmente frequentati dal legale oltre che in prossimità della sua abitazione. Sono stati numerosi gli attestati di vicinanza ricevuti dal legale che gli hanno infuso fiducia a proseguire con il suo lavoro. La maggioranza ha fatto quadrato insieme al Commissario Straordinario per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile le criticità dell’Ente, una su tutte, il contenzioso con Società Autostrade che vale 18 milioni di euro.

Ad andare avanti insieme al legale ci sono naturalmente i dipendenti che insieme a lui stanno lavorando per cercare di garantire un futuro all’Ente, unico modo per preservarsi il posto di lavoro.