Minacce a Montacuto, il detenuto si è ucciso

Si era barricato in cella, impugnando una lametta con cui aveva poi minacciato guardie e detenuti. "Se vi avvicinate vi taglio la faccia", era arrivato a dire un 48enne napoletano, affiliato della camorra, in carcere a Montacuto per scontare una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso. Era la vigilia di Natale del 2019 quando aveva tenuto quel comportamento pericoloso. Parole suonate credibili visto che lo avevano fatto finire a processo. Il procedimento per lui però non andrà avanti. L’imputato è morto il 17 aprile scorso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove era stato appena trasferito. Si è tolto la vita in cella. L’avvocato che lo difendeva per l’ accusa di minacce, Michele Zuccaro, aveva chiesto una perizia psichiatrica per lui perché l’uomo aveva tutti i segni di uno squilibrio mentale. L’udienza era stata aggiornata a ieri proprio per la produzione di una perizia ma la giudice Tiziana Fancello ha dovuto dichiarare estinto il reato per la morte del reo. A Montacuto l’uomo era recluso come detenuto di alta sicurezza.