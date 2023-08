Minacce a Stronati, solidarietà bipartisan L’opposizione: "Bene per l’economia"

Minacce al presidente di Interporto Stronati per l’insediamento Amazon, dal consiglio comunale jesino anche Patto per Jesi, oggi all’opposizione, esprime "vicinanza e solidarietà per le minacce ricevute in relazione al ruolo svolto per la positiva conclusione dell’operazione da noi sempre condivisa e supportata". Patto per Jesi esprime supporto al "nuovo insediamento che indubbiamente avrà un impatto economico positivo".