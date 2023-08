Minacce a Stronati Una lettera anonima inviata anche al Carlino "Guardati le spalle"

di Andrea Massaro

"Caro il nostro non presidente Massimo Stronati". Inizia così la lettera inviata in forma anonima, per posta, alla redazione di Ancona de Il Resto del Carlino.

Una missiva di minacce chiare ed esplicite al presidente del Cda di Interporto Marche, la società a partecipazione regionale che ha il compito di portare a termine la realizzazione dell’hub di Amazon alla Coppetella di Jesi. Un’opera mostruosa, nella costruzione e soprattutto nelle ricadute economiche su un territorio bramoso di lavoro e di liquidità. La lettera, indirizzata al "direttore del Resto del Carlino" presenta più di una stranezza.

Ad iniziare dalla targhetta bianca appiccicata sulla parte frontale della busta, con la dicitura battuta a macchina. Dello stesso carattere la lettera di cui riportiamo gli stralci pubblicabili.

"Hai raggiunto il tuo obbiettivo e dei tuoi amici del c... politici neri, ora con tutti questi soldi potrete fare i vostri porci comodi, come sempre fatto. Devi sapere che fino ad oggi abbiamo solo scritto. Da domani inizieremo a fare veramente sul serio, inizia a guardarti sempre le spalle. Hai fatto tanti sbagli e li pagherai tutti, in un’unica soluzione".

La lettera continua: "Senza la tua sporca persona al comando rientreremo noi a comandare ed allora faremo vedere a tutti cosa sia il lavoro pulito e solidale verso tutti. Avete fatto i conti senza di noi, ci abbiamo provato nel tempo a scriverti, ma nulla".

Poi una frase scritta in maiuscolo: "Tutti devono sapere, nostri giornali e anche quelli vostri, di quanto siete porci. Hai due strade, la prima quella di dimetterti subito. La seconda andare avanti per la tua strada ed incontrare noi al marciapiede vicino casa o mentre passeggi". La chiosa finale è rivolta a Massimo Stronati e al "non presidente della regione", con un’offesa irriportabile. "A presto, dimettiti (scritto in stampatello), ma subito".

La lettera, scoperta alcuni giorni fa dalla redazione nella cassetta della posta, ieri è stata sequestrata dalla Digos della questura di Ancona. La scientifica ha repertato la missiva e le impronte su di essa. La lettera ora andrà a far parte del fascicolo già noto agli inquirenti, riguardante le minacce ricevute negli ultimi mesi da Massimo Stronati in qualità di presidente del cda di Interporto Marche. Minacce rivolte a lui per lettera e anche di persona, reiterate e per le quali negli ultimi giorni, neanche a farlo apposta in concomitanza con laa scoperta della lettera alla nostra redazione, sono state approntate misure di rafforzamento della sorveglianza per Stronati e per i suoi familiari. Il manager è controllato 24 ore su 24. Ha la scorta quando va a fare la spesa al supermercato, quando va in spiaggia e persino in chiesa. E’ ovviamente sorvegliato quando va al lavoro e quando incontra persone. Una situazione indubbiamente pesante per Stronati che ultimamente è risultato molto provato. Il contenuto della lettera lascia spazio a più di un interrogativo. Innanzitutto quel noi lascia immaginare che dietro quelle idee ci sia una categoria di persone e non una sola mente. La forma è colloquiale. Appare evidente la collocazione politica delle stesse. Resta da capire perché: più della realizzazione dell’hub di Amazon, chi minaccia sembra interessato all’occupazione dell’area in sé, evidentemente prima destinata ad altro. Il bersaglio è Stronati in quanto persona mediaticamente più esposta in questa operazione che sta andando avanti regolarmente: il cantiere è partito e un abbozzo di scheletro del nuovo hub è già a buon punto. Quindi anche le dimissioni richieste di Stronati, avrebbero poco senso.