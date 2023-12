"Minacce al sindaco". Donna sotto processo

Voleva il sussidio economico del Comune pur non avendone i requisiti. Quando la richiesta è stata respinta, ha minacciato sindaco e assistente sociale così: "Vengo in Comune con una tanica di benzina e brucio tutto". "State attenti a voi e ai vostri familiari quando siete per strada". Con l’accusa di minacce aggravate è a processo al tribunale una 50enne campana, all’epoca dei fatti residente a Morro d’Alba. Le parole sono state pronunciate contro Enrico Ciarimboli, primo cittadino ancora in carica e una assistente sociale che ieri ha testimoniato in aula davanti al giudice Lamberto Giusti. I fatti risalgono a luglio del 2018. "La signora chiamava spesso per chiedere aiuti economici – ha raccontato la testimone – e io le dicevo che doveva presentare la documentazione come l’Isee perché senza non potevano darle nessun contributo. Non ha mai mandato nulla. Anche quando è andata via da Morro d’Alba continuava a chiedere". Visto il rifiuto al contributo l’imputata, disabile, difesa dall’avvocato Luca Montanari, ha voluto parlare con il sindaco e in viva voce ha minacciato lui e l’assistente. Il Comune in quel periodo aveva fatto un bando, per dare dei contributi alle famiglie più indigenti. La donna, che si sarebbe trovata in precarie condizioni, affetta anche da una disabilità, aveva fatto richiesta ma c’era chi era arrivato prima di lei e ne aveva avuto più diritto. Non vedendosi in graduatoria aveva chiamato in Comune. Discussione e sentenza l’11 marzo 2024.