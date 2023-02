Ancona, minacce con coltello: paura in albergo

I controlli dei carabinieri

Senigallia (Ancona), 13 febbraio 2023 – Durante il week-end i carabinieri della Compagnia di Senigallia sono stati impegnati in un servizio mirato per il controllo della movida e per sanzionare eventuali eccessi legati all’uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la notte di sabato e hanno interessato per lo più gli esercizi del centro storico dove non sono state riscontrate irregolarità.

Durante la serata i militari sono invece intervenuti in un hotel del centro, sempre di Senigallia, dove poco prima si era verificata una discussione tra il titolare ed alcuni giovani. Dalle parole si è presto passati ai fatti e uno dei ragazzi ha minacciato il proprietario della struttura con un coltello. Immediata la richiesta di intervento: i carabinieri sono subito arrivati sul posto e hanno identificato i due giovani. Si tratta di due ventenni residenti in Vallesina che sono stati denunciati per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. I militari hanno inoltre trovato i due ancora in possesso del coltello con cui avevano minacciato il titolare della struttura: il coltello è stato subito sequestrato.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno durante la settimana e verranno intensificati nel week-end sempre per garantire la sicurezza di tutto il territorio senigalliese.