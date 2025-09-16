Minacce di morte a Battino: "Basta con odio e violenza"

Anche il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Ancona "esprime la più ferma condanna per l’episodio gravissimo avvenuto nei confronti dell’assessore Marco Battino: minacce, insulti e sputi, sono atti che non hanno posto nella civile convivenza, nella democrazia, né nella politica". Una posizione netta, dopo i fatti dei giorni scorsi che hanno coinvolto il candidato indipendente di Forza Italia alle Regionali nella Circoscrizione di Ancona, minacciato e insultato a margine di un’iniziativa elettorale. "Esprimiamo solidarietà all’assessore Battino, che ha subito questa aggressione verbale e morale – aggiungono i pentastellati –. Ci dispiace profondamente che abbia dovuto subire tali offese e che il dibattito pubblico possa degenerare in forma di violenza. Questo clima che si sta creando non è il clima che fa bene alla politica. Non è quello che vogliamo. Noi siamo nati, come Movimento 5 Stelle, nel giorno di San Francesco d’Assisi: una data che non è scelta a caso, ma che racchiude in sé una vocazione pacifista, una chiamata al rispetto, al dialogo, alla fratellanza. Siamo contro ogni forma di violenza, di discriminazione, di aggressione – verbale o fisica – verso chiunque". Un invito finale "a tutte le forze politiche, a tutti i rappresentanti istituzionali, a tutti gli elettori, di assumersi la responsabilità: trasmettete messaggi che non istighino all’odio, al rancore, alla delegittimazione di chi la pensa diversamente – concludono –. Per una politica che non divida, ma che costruisca; non che allontani, ma che includa; non che insulti, ma che ascolti".