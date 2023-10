Minacce di morte e testata alla ex. Scatta il divieto di avvicinamento

La maltrattava continuamente: prima solo a parole, poi (anche) con aggressioni fisiche. Un’escalation di violenza che non si era fermata neppure davanti ai figli (minorenni) della coppia, che assistevano impotenti e con gli occhi sgranati a quanto succedeva a casa. Lui, una volta, si era spinto perfino a sfondare la porta di casa e a colpire la compagna con una testata in volto per poi darsi alla fuga. A fermare l’ira incontenibile di un 44enne di Ancona è stata la polizia che bussato alla porta dell’uomo notificandogli il divieto di avvicinamento a casa dell’ex e stringendogli al polso il braccialetto elettronico.

Un’articolata e difficile storia fatta di rabbia, di gelosia e di incomprensioni che era iniziata nel 2017 fino a quando nell’agosto del 2022, lei avrebbe deciso di interrompere la convivenza e di sporgere denuncia in questura. Soprattutto dopo un fatto preciso: quando il 44enne si sarebbe presentato nella loro abitazione, lei non voleva aprirgli e lui, per tutta risposta, avrebbe sfondato la porta. Come una furia, poi, avrebbe raggiunto lei, colpendola con una testata sul naso. Dopodiché, la fuga sulla scia di urla minacciose ("Guarda che ti ammazzo. Prima o poi giuro che ti ammazzo", le avrebbe gridato contro). Ora Il 44enne dovrà restare lontano 500 metri dall’ex convivente, dall’attuale abitazione di Ancona e dal luogo di lavoro della donna, con applicazione del braccialetto elettronico. L’ordinanza gli è stata notificata dalla squadra mobile.