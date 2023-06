Minacce di morte e violenze: condannato l’ex compagno

LORETO

Quattro anni di percosse subite dal compagno anche quando era incinta. E ancora, minacce di morte e di violentarla al punto che la vittima era dovuta fuggire in una struttura protetta con i suoi tre figli. I bambini, turbati da quanto vedevano in casa, avrebbero emulato le violenze del padre su altri. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un 48enne è stato condannato ieri a tre anni di reclusione e al pagamento di 10mila euro alla ex compagna come provvisionale. La sentenza è stata emessa dalla giudice Francesca Grassi. Era prevista solo la discussione in aula. A febbraio il dibattimento si era concluso con la testimonianza choc della vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Laura Versace. "La relazione ha avuto sempre alti e bassi – aveva raccontato la donna, 40enne – ma poi è degenerata completamente. Quando ero incinta del secondogenito, con un altro bambino che ancora tenevo in braccio, lui si è scagliato contro di me, e a casa ha distrutto tutto. Insulti e botte, anche davanti ai bambini, erano quotidiani. Se io mi ribellavo minacciava di morte me e i bambini". Le prime avvisaglie, stando alle accuse, risalirebbero a quando la coppia viveva a Loreto, e si sarebbero verificate dal 2013 per proseguire poi con episodi più gravi fino al 2018. Il compagno, difeso dall’avvocato Antonella Caporalini, l’avrebbe perseguitata anche a distanza, quando se ne era andata, attraverso amici e parenti, minacciandoli di spezzargli le gambe se non gli dicevano dove si trovasse. L’imputato ha sempre rigettato le accuse.

ma. ver.